الولايات المتحدة: ترامب يرفض وضع نيويورك في الحجر الصحي

بعد إعلانه عن رغبته في وضع ولاية نيويورك وولايتين آخرتين في الحجر الصحي، عاد الرئيس الأمريكي وتخلى عن الفكرة التي لم تلقى دعم حاكم ولاية نيويورك.

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تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت عن فكرة فرض حجر صحي على ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، بعدما كان تطرق في وقت سابق إلى هذه الفرضية في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وقال ترامب إنّه طلب من مراكز مكافحة الأمراض، وهي الهيئة الصحّية الوطنيّة، اصدار بيان "حازم" يمنع حركة الدخول إلى هذه الولايات أو الخروج منها، دون أن يعني ذلك إغلاقاً لحدودها.

وقد أفاد مراسل فرانس 24 محمد الوافي أن فكرة وضع نيويورك في الحجر الصحي كانت مرفوضة من قبل حاكم ولاية نيويورك آندرو كوومو الذي اعتبر أنه لا يمكن تطبيقها من وجهة نظر قانونية بالإضافة إلى أنها مضرة جدا للاقتصاد الأمريكي.

ومن الجدير ذكره أن ولاية نيويورك هي الأكثر تضررا في الولايات المتحدة وقد سجّلت 52,318 إصابة و728 حالة وفاة.

وفي وقت سابق يوم السبت، أعلن ترامب احتمال وضع نيويورك قيد "الحجر الصحي". وأعرب عن رغبته "في أن يتم وضع نيويورك قيد الحجر الصحي لأنّها نقطة ساخنة". لكن ترامب أشار إلى عدم معرفته كيفية تطبيق ذلك من وجهة نظر قانونية.

يذكر أن عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تجاوز الألفين يوم السبت، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفًا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وسجّلت الولايات المتحدة 121,117 إصابة مؤكّدة بالفيروس. أمّا عدد الوفيّات على أراضيها الذي بلغ 2,010، فقد تضاعف منذ الأربعاء عندما كان قد تخطّى عتبة الألف حالة وفاة.

فرانس24/أ ف ب

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