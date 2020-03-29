ترامب يتباهى بنسب المشاهدة المرتفعة لمؤتمره الصحافي اليومي حول كورونا

إعلان اقرأ المزيد

World (أ ف ب)

تباهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر الأحد بنسب المشاهدة المرتفعة لمؤتمره الصحافي اليومي حول فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح الولايات المتحدة.

وقال "لأن نسب مشاهدة مؤتمراتي الصحافية مرتفعة جدا (...) فإن الاعلام العاجز ينتابه الجنون".

وأضاف مقتبسا أول جملة من مقالة في صحيفة نيويورك تايمز تقول ان الرئيس ترامب "يحقق نجاحا ساحقا في نسب المشاهدة"، حاذفا بقيتها.

وتقول العبارة كاملة إن ترامب حقق نجاحا ساحقا بالنسبة الى نسب المشاهدة، لكن "بعض الصحفيين وخبراء الصحة العامة يقولون إن ذلك قد يكون أمرا خطيرا".

وتتابع الصحيفة أن الرئيس ترامب "كرر معلومات وصفها أطباء ومسؤولون في الصحة العامة بأنها سيئة ومضللة أو خاطئة تماما".

ترامب تجاهل هذه التعليقات وركز فقط على أرقام معدلات المشاهدة لمؤتمراته التي توازي مباريات كرة القدم الأميركية التي تبث ليلة الإثنين أو الحلقة الاخيرة من المسلسل الناجح "ذا باتشيلر".

وتوجه الرئيس بالنقد الى وسائل الاعلام قائلا "الاعلام العاجز يريدنا ان نفشل"، مؤكدا أن "هذا لن يحدث ابدا".

ويعقد ترامب مؤتمرات صحافية مطولة يوميا الساعة الخامسة مساء (21,00 ت غ) في البيت الأبيض حول مواجهة ادارته لفيروس كورونا ويشاركه فيها نائبه مايك بنس وكبار الخبراء.

في البداية كانت معظم قنوات التلفزيون الكبرى تنقل المؤتمر مباشرة بشكل كامل، لكن بدأ بعضها بالتخلي عن ذلك بسبب "التضليل" وفق ما قالت راشيل مادو من قناة "ام اس ان بي سي".

لكن قناة "فوكس نيوز" تابعت بث المؤتمر بكامله، فيما عمدت قنوات أخرى مثل "سي ان ان" الى قطع البث قبل ان يغادر ترامب المنصة.

© 2020 AFP