تمديد الإفراج الموقت عن إيرانية بريطانية مسجونة في إيران (زوجها)

صورة موزعة حملة أطلقوا سراح نزانين/ا ف ب/ارشيف

صورة لم يحدد تاريخ التقاطها نشرتها الحملة في لندن الداعية لإطلاق سراح نزانين زغاري-راتكليف بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2016 تظهر الإيرانية البريطانية مع زوجها ريتشارد وابنتهما غابريلا

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

أعلن زوج الإيرانية البريطانية نازانين زغاري راتكليف التي سمح لها بالخروج موقتا لأسبوعين من سجن طهران حيث تمضي حكما بالسجن بعد إدانتها بالتحريض على الفتنة، أنها منحت أسبوعين إضافيين من الإفراج الموقت.

وقال ريتشارد راتكليف في بيان أرسل بالبريد الالكتروني لوكالة فرانس برس إن هذا الإذن كان يفترض أن ينتهي في الرابع من نيسان/ابريل لكن "والد نازانين علم اليوم أنه تم تمديده إلى 18 نيسان/ابريل، أي أسبوعين إضافيين".

وعند الإعلان عن الإفراج الموقت عنها، قال ريتشارد راتكليف إنها ملزمة وضع سوار الكتروني يحد من تنقلاتها في دائرة شعاعها 300 متر حول مسكن والديها.

وعبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن "ارتياحه" ودعا السلطات الإيرانية إلى "ضمان حصولها على أي علاج طبي ضروري".

وكانت عائلة نازانين زغاري راتكليف (41 عاما) ذكرت في شباط/فبراير أنها تخشى أن تكون مصابة بفيروس كورونا المستجد الذي ينتشر في إيران، بينما أكدت السلطات القضائية الإيرانية أنها "في صحة جيدة".

وتم توقيف زغاري راتكليف في مطار طهران في نيسان/أبريل 2016 بعدما زارت إيران مع ابنتها. وكانت حينها تعمل لدى مؤسسة تومسون رويترز.

واتهمت زغاري راتكليف بالسعي إلى إسقاط النظام وحكم عليها بالسجن خمس سنوات في سجن إيوين.

وتؤدي هذه القضية إلى تأجيج التوتر بين لندن وطهران.

© 2020 AFP