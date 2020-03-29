جوائح عرفتها البشرية حصدت أرواح الملايين

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

يحاول العالم بقاراته الخمس التصدي إلى جائحة كورونا التي سببت الزعر لسكان الكرة الأرضية برمتها، ولكن فيروس كوفيد-19 ليس الأول في تاريخ البشرية بل وأبعد من أن يكون الأكثر حصدا لأرواح الضحايا، وفقا لما أكده الباحثون. ففي 1918، قتلت الانفلونزا الإسبانية بين 20 و50 مليون شخص حول العالم، وفي القرن العشرين، انتشر فيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" وقتل نحو 40 مليون شخص في العالم. كما عرفت البشرية جوائح مثل الطاعون والكوريلا أبادت الملايين عبر التاريخ.