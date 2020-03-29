حارس المرمى التركي السابق رتشبر في المستشفى لإصابته بكورونا

ستر ا ف ب/ارشيف

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انقرة (أ ف ب)

أدخل روشتو رتشبر، الحارس السابق للمنتخب التركي لكرة القدم ونادي برشلونة الإسباني، المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت زوجته عبر مواقع التواصل.

واكتسب الحارس البالغ من العمر 46 عاما حاليا، شهرة عالمية في العام 2002، عندما ساهم بقيادة منتخب بلاده الى تحقيق أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم، بالحلول ثالثا من خلال الفوز بنتيجة 3-2 على منتخب كوريا الجنوبية التي كانت تتشارك الاستضافة مع اليابان.

وعرف الحارس ببنيته الجسدية القوية وشعره الطويل الأجعد، واشتهر بوضع مسحوق أسود اللون تحت عينيه لتشتيت تركيز خصومه.

وكتبت زوجته أسيل عبر تطبيق انستاغرام ليل السبت "روشتو في المستشفى بعد تشخيص إصابته بـ+كوفيد-19+"، مضيفة "نحن في حال من الصدمة بعدما تطورت العوارض بشكل سريع بينما كان كل شيء (يبدو) طبيعيا. هذه أوقات حرجة والأمر صعب جدا".

وأشارت الى انها خضعت مع ابنتها وابنها لفحوص جاءت نتيجتها سلبية.

ودافع ريتشبر عن ألوان أندية تركية عدة أبرزها فنربغشة وبشيكتاش، وخاض تجربة قصيرة مع برشلونة في العام 2003 بعد بروزه في كأس العالم. واعتزل حارس المرمى اللعبة في العام 2012.

وطال فيروس كورونا المستجد كرة القدم التركية، لاسيما المخضرم فاتح تيريم مدرب غلطة سراي حاليا. كما أعلن فنربغشة إصابة لاعب وأحد أفراد الجهاز الطبي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة التركية ليل السبت تسجيل 7402 إصابة و108 وفيات بـ"كوفيد-19".

وبقيت تركيا من الدول القليلة التي لم تجمّد المنافسات الرياضية بسبب الفيروس، الى أن أقدمت على هذه الخطوة أواخر الأسبوع الماضي.

© 2020 AFP