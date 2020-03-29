حالة نادرة جدا: وفاة رضيع جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة

في حالة نادرة جدا، توفي رضيع أمريكي السبت في ولاية إلينوي جراء إصابته بفيروس كورونا. فقد أكد حاكم الولاية أن الوفاة سببها فيروس كورونا، فيما أعلنت رئيسة الصحة العامة في الولاية أنه "لم يحدث أبدا أن حصلت في السابق وفاة لرضيع مرتبطة بكوفيد-19".

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توفي رضيع أمريكي جراء اصابته بفيروس كوفيد-19، في حالة نادرة جدا، وفق ما أفاد مسؤولون في ولاية إلينوي السبت.

وأكد حاكم الولاية جاي بي بريتزكر في مؤتمر صحافي أن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إدارة الصحة العامة في الولاية إلى أن عمر الطفل الذي توفي في شيكاغو أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا ايجابيا.

وأعلنت رئيسة الإدارة نغوزي ايزيكي في بيان أنه "لم يحدث أبدا أن حصلت في السابق وفاة لرضيع مرتبطة بكوفيد-19". وأضافت ان "تحقيقا كاملا يجري لتحديد سبب الوفاة".

وقال بريتزكر الذي أعرب عن صدمته من هذا النبأ "أعرف مدى صعوبة أخبار كهذه، خصوصا ما يتعلق بهذا الطفل الصغير جدا". وتابع "انه أمر محزن بشكل خاص لعائلة هذا الطفل الصغير، وللسنوات التي سُرقت من هذا الرضيع. يجب ان نتحسر على ذلك".

وكانت دراسات متعددة قد توصلت إلى أن الفيروس يؤثر بشكل غير متناسب بالمسنين والذين يعانون من مشاكل صحية حادة.

يذكر أن عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا في الولايات المتحدة الألفين يوم السبت، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وسجلت أكثر من 450 حالة وفاة في الولايات المتحدة على مدار 24 ساعة، والطفل الرضيع في شيكاغو كان من بين 13 حالة وفاة جديدة شهدتها إلينوي.

فرانس24/أ ف ب

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