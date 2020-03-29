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شفاء مسن فرنسي يبلغ من العمر 90 عاما وزوجته من وباء كورونا

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

رغم أن فئة المسنين هي الأكثر تأثرا بوباء كورونا، شفي الفرنسي هنري مارشي البالغ من العمر 90 عاما وزوجته من الفيروس المتفشي في العالم أجمع. ولم يعان هنري من أي أمراض مزمنة طوال حياته، لكن كوفيد-19 هاجمه دون ظهور أعراض واضحة باستثناء درجة حرارته التي ارتفعت بشكل كبير. وتروي زوجته، التي أصيبت أيضا بالفيروس أنه تم نقله إلى المستشفى إثر أزمة تنفس وهناك علما بإصابتهما. واستطاع هنري التغلب على المرض دون دخول العناية المركزة، وبعد ثلاثة أيام من مغادرته المستشفى خرجت زوجته بدورها ولحقت به، ولا يزال الزوجان يلازمان البيت لفترة معينة قبل أن يسمح لهما الأطباء بلقاء عائلتهما من جديد.