فيروس كورونا: الجيش الألماني يواصل نقل مصابين فرنسيين وإيطاليين حالتهم "حرجة" إلى برلين

مريض مصاب بفيروس كورونا،أثناء عملية نقله على متن طائرة عسكرية ألمانية في ستراسبورغ الفرنسية إلى أولم في ألمانيا، فرنسا في 29 مارس/ آذار 2020.

يواصل الجيش الألماني عمليات نقل مرضى فرنسيين وإيطاليين مصابين بفيروس كورونا وحالتهم الصحية حرجة إلى ألمانيا لتلقي العلاج. وسجلت ألمانيا أقل حصيلة وفيات في الاتحاد الأوروبي نحو 400 وفاة و48 ألف إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وسبق أن استقبلت ستة مصابين إيطاليين للعلاج.

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على الرغم من تسجيل ألمانيا حصيلة ثقيلة من المصابين بكوفيد-19 إلا أنها تظل البلد الأوروبي الأفضل إدارة للأزمة وفقا للإحصائيات، ولذلك تسارعت السبت وتيرة نقل الجيش الألماني لفرنسيين وإيطاليين مصابين حالتهم الصحية حرجة إلى ألمانيا لتلقي العلاج على أراضيها.

واستقبل قسم العناية المشددة في إحدى مستشفيات برلين السبت ستة مصابين فرنسيين تم نقلهم من ستراسبورغ بواسطة مروحية.

400 وفاة فقط في ألمانيا

وسجلت ألمانيا 48 ألف إصابة مؤكدة بكوفيد-19 ونحو 400 وفاة، وسبق أن استقبلت ستة مصابين إيطاليين للعلاج.

وكانت مناطق ألمانية على غرار سارلاند وراينلاند بالاتينات استقبلت في الأسابيع الأخيرة مصابين فرنسيين وإيطاليين للعلاج.

وتم نقل الإيطاليين الذين يعانون من وضع صحي حرج بواسطة طائرة عسكرية ألمانية من مدينة برغامو، الواقعة في شمال إيطاليا الذي يعد بؤرة لتفشي الفيروس. وأدخلوا مراكز طبية في كولن وبوخوم وبون، وفق ما أعلن متحدث باسم منطقة شمال راينلاند-وستفاليا.

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وفي فرنسا أجلت مروحية عسكرية صباح السبت مصابَين بفيروس كورونا بحالة صحية حرجة تم نقلهم إلى ألمانيا من ميتس.

وتم نقل المصابَين إلى مستشفى في إيسن في غرب ألمانيا، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

المركز الطبي الإقليمي

وقال فرنسوا برون رئيس جهاز الطوارئ في المركز الطبي الإقليمي في ميتس لوكالة الأنباء الفرنسية إنه سيتم "على الأرجح" نقل مصابين إضافيين إلى ألمانيا بواسطة مروحية بعيد ظهر الأحد.

وأوضح أن قرار نقل مزيد من المصابين يعتمد على تطور الأوضاع.

ومنذ بداية تفشي الوباء، نقل "نحو عشرة" مصابين بكوفيد-19 بواسطة سيارات إسعاف إلى المستشفيات الألمانية.

فرانس24/أ ف ب

L'armée de l'air allemande envoie un avion médicalisé A400M à Strasbourg pour évacuer des patients français atteints du covid-19 vers un hôpital allemand.

Un seul mot : merci. pic.twitter.com/X1KK1AtDwu — Florence Parly (@florence_parly) March 29, 2020

والإثنين نقل الدفاع المدني الألماني مصابَين بواسطة مروحية إلى هامبورغ في غرب ألمانيا.

وبالإضافة إلى ألمانيا يتم نقل المصابين الفرنسيين جوا وبرا إلى سويسرا ولوكسمبورغ.

وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أنها تواصلت مع نظيرتها الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور، ووجّهت عبر تويتر شكرا "عميقا لأصدقائنا الألمان لدعمهم وتضامنهم".

وأكدت بارلي "لدينا جميعا هدف مشترك يتمثل بالانتصار على كوفيد-19". وردّت الوزيرة الألمانية بتغريدة جاء فيها "نواجه معا هذه الأزمة الإنسانية".

وكان الجيش الفرنسي تولى نقل مصابين جوا من مناطق فرنسية موبوءة إلى مناطق أخرى أقل تأثرا بالجائحة.

فرانس24/ أ ف ب

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