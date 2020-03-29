فيروس كورونا: عدد الوفيات في فرنسا يرتفع إلى 2606 بتسجيل نحو 300 وفاة جديدة خلال 24 ساعة

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يستعد أحد أفراد الطاقم الطبي لحالات الطوارئ لنقل مريض مصاب بفيروس كورونا من مستشفى عسكري بسيارة إسعاف قبل أن يتم إجلاؤه على متن قطار طبي تجاه مناطق فرنسية أقل تفشيا للوباء في مولوز، شرق فرنسا، 29 مارس/ آذار 2020

خلال 24 ساعة، سجلت فرنسا الأحد 292 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذا البلد إلى 2606، وفق ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون.

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أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون الأحد تسجيل 292 وفاة إضافية بفيروس كورونا في فرنسا خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في هذا البلد إلى 2606.

وبحسب الحصيلة الجديدة، فإن 19 ألفا و354 مصابا موجودون في المستشفيات بينهم 4632 في قسم العناية المركزة، في حين تمكن سبعة آلاف و132 مريضا من العودة إلى منازلهم.

فرنسا في انتظار أكثر من مليار كمامة من الصين

من جهة أخرى، كان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قد صرح السبت أن بلاده طلبت من الصين تزويدها بـ"أكثر من مليار" كمامة واقية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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ولفت الوزير إلى "قيام جسر جوي وثيق ومكثف بين فرنسا والصين بشكل يسهل دخول الكمامات الواقية إلى أراضينا"، مذكرا بأن بلاده بحاجة إلى 40 مليون كمامة أسبوعيا.

وأوضح الوزير أن فرنسا تنتج أسبوعيا ثمانية ملايين كمامة، مشيرا إلى أن المخزون لن يكفي.

حول هذا الموضوع، أكد رئيس الوزراء أن "هناك طريقة أخرى للتعامل مع حجم الطلب الكبير وهي محاولة تصنيع منتجات جديدة، من خلال استخدام غنى الشركات الفرنسية وابتكارها على صعيد الأقمشة والورق من أجل صناعة كمامات جديدة تلائم استعمالات معينة".

فرانس24/ أ ف ب

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