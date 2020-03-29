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كندا: زوجة رئيس الوزراء جاستن ترودو تتعافى من فيروس كورونا

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جاستن ترودو وزوجته صوفي غريغوار ترودو
جاستن ترودو وزوجته صوفي غريغوار ترودو © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

بعد تشخيص إصابتها بفيروس كورونا في 12 آذار/مارس، أشارت صوفي غريغوار ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت إلى أنها شفيت من الفيروس. وكانت ترودو قد تم تشخيصها بعد عودتها من بريطانيا، وقد دعت الجميع إلى اتباع البروتوكولات الصحية والبقاء في المنزل.

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أعلنت صوفي غريغوار ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت أنها شفيت من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت ترودو على فيس بوك مساء السبت "أشعر بتحسن كبير. تلقيت تقريرا إيجابيا من طبيبي" ومن خدمات الصحة العامة في أوتاوا.

وكانت قد شُخصت إصابتها بالفيروس في 12 آذار/مارس بعد عودتها من لندن، ما دفع زوجها الذي لم يظهر عليه أي أعراض إلى البقاء معزولا والعمل عن بُعد في مقر رئيس الوزراء الذي يبعد بضعة كيلومترات عن مكتبه الرسمي.

وشددت صوفي ترودو على ضرورة أن يتبع الجميع "البروتوكولات الصحية وأن يبقوا في المنزل".

فرانس24/أ ف ب

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