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مبادرات فردية دعما للقطاعات الطبية في الدول العربية لاحتواء فيروس كورونا

مصنع أنسجة يتحول لصناعة الكمامات © شاشة فرانس24

برزت العديد من الابتكارت والحرف الجديدة في الدول العربية لتعويض النقص في معدات الأنظمة الصحية، وذلك في إطار مساعدة الحكومات على تخطي أزمة تفشي وباء كورونا. فمن ابتكار جهاز تنفس اصطناعي في لبنان، وتحويل مصانع الخياطة إلى معامل لإنتاج الكمامات في كل من فلسطين وتونس والمغرب والجزائر والإمارات ودول عربية أخرى، تأتي هذه الجهود في إطار دعم عمل الحكومات التي اتخذت إجراءات عديدة للحد من انتشار الوباء وتعزيز قطاعاتها الصحية التي تعاني مسبقا من نقص المواد والتهالك ولا سيما في البلدان التي مزقتها الحروب.