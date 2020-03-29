وفاة الوزير الفرنسي السابق باتريك دوفيجان إثر إصابته بفيروس كورونا

© أ ف ب

توفي ليل السبت الأحد الوزير الفرنسي السابق باتريك دوفيجان إثر إصابته بفيروس كورونا. وكان دوفيجان قد نشر رسالة عبر حسابه على تويتر الخميس أعلن من خلالها إصابته بالفيروس وشكر الطواقم الطبية التي تعمل في المستشفيات من أجل إنقاذ المرضى من هذا الوباء.

إعلان اقرأ المزيد

عن عمر ناهز 75 عاما، توفي الوزير السابق والرئيس الحالي لمجلس مقاطعات "أوت دو سين"، باتريك دوفيجان، ليل السبت 28 مارس/آذار إلى الأحد 29 مارس/آذار إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونقل الوزير السابق، العضو في حزب "الجمهوريون" اليميني، إلى مستشفى جنوب المقاطعة، ووضع قيد المراقبة الطبية إلا أن حالته لم تستلزم إجراء عملية التنبيب الرغامي، أي إدخال الأنابيب البلاستيكية إلى القصبة الهوائية لإبقاء مجاري التنفس مفتوحة.

وكان النائب السابق قد أعلن عبر حسابه على تويتر الخميس أنه أصيب بالوباء، شاكرا الأطباء وكل العاملين في القطاع الصحي على ما يقومون به لخدمة المرضى.

Je suis touché par l'épidémie, donc à même de témoigner directement du travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels soignants. Fatigué mais stabilisé grâce à eux, je remonte la pente et leur adresse un très grand merci pour leur aide constante à tous les malades. — Patrick Devedjian (@DevedjianP) March 26, 2020

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في فرنسا جراء وباء كورونا 2314 وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات مساء السبت.

وفرضت السلطات الفرنسية عزلا تاما لمدة أسبوعين للحد من تفشي الفيروس دخل حيّز التنفيذ في 17 آذار/مارس، ومدّدته حتى 15 نيسان/أبريل.

فرانس24

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك