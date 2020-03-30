إسبانيا: 812 وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع حصيلة وفيات الوباء إلى 7340

أفراد دورية وحدة الطوارئ العسكرية في ساحة بويرتا ديل سول أثناء الإغلاق الجزئي كجزء من حالة الطوارئ لمدة 15 يومًا لمكافحة تفشي فيروس كورونا في مدريد، إسبانيا 16 مارس/آذار 2020.

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا الاثنين، في إسبانيا إلى 7340 وفاة، وفق أرقام وزارة الصحة. أما في بلجيكا فقد تجاوز عدد الوفيات حصيلة الـ 500 شخص بحلول الاثنين.

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أكدت إسبانيا الاثنين أنها سجلت 812 وفاة جديدة جراء وباء كورونا خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية 7340 وفاة، وفق أرقام وزارة الصحة.

ويشكل ذلك أول انخفاض في أعداد الوفيات اليومية منذ الخميس في إسبانيا التي تسجل أكبر عدد وفيات ناجمة عن الوباء بعد إيطاليا، إذ أحصت إسبانيا الأحد 838 وفاة.

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وفي بلجيكا، تسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 500 شخص حتى الاثنين وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد والتي أحصت نحو 12 ألف إصابة مؤكدة منذ بدء تفشي الوباء.

وأحصت السلطات الاثنين 513 وفاة بالإجمال، مع تسجيل 160 وفاة إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى 11899 إصابة مؤكدة بعد الفحص في البلد الذي يعد 11,4 مليون نسمة، كما أكدت السلطات في مؤتمر صحافي.

فرانس24/ أ ف ب

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