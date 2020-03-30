إنارة الهرم الأكبر في الجيزة للتوعية من مخاطر فيروس كورونا

خالد دسوقي ا ف ب

الهرم الأكبر في الجيزة مناراً بالأحمر وعليه رسالة للتوعية من مخاطر فيروس كورونا المستجدّ في 30 آذار/مارس 2020.

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الجيزة (مصر) (أ ف ب)

تحوّل الهرم الأكبر في الجيزة مساء الإثنين إلى ما يشبه شاشة عرض بعدما أنير سفحه بالأحمر ونقشت عليه بالضوء رسالة توعية أرادت السلطات المصرية من خلالها حضّ المواطنين على ضرورة الالتزام بتوجيهاتها لمكافحة جائحة كوفيد-19.

والمبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار تجلّت بعبارتين كتبتا بالإنكليزية والعربية باللونين الأخضر والأزرق جاء في الأولى "خلّيك في البيت، إحمِ نفسك" و"تحية للقائمين على حمايتنا"، في إشارة إلى الطواقم المنخرطة في مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

ولغاية اليوم سجّلت مصر رسمياً 656 حالة إصابة بالفيروس و41 حالة وفاة.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني خلال حفل صغير أقيم لمناسبة إنارة هرم خوفو بحضور عدد ضئيل من الصحافيين "إنّها رسالة إلى العالم أجمع"، مؤكّداً أنّ وزارته "تبذل جهداً كبيراً لتطهير وتعقيم جميع الفنادق السياحية والسفن والمعالم الأثرية والمتاحف، لكي تكون مستعدة لاستقبال" السياح بعد انتهاء الوباء.

وتعتبر السياحة شرياناً أساسياً في الاقتصاد المصري لكنّ هذا القطاع يعاني منذ سنوات نتيجة عدم الاستقرار السياسي الذي عاشته البلاد في أعقاب ثورة 2011.

وما كاد القطاع يتعافى تدريجياً منذ 2017 حتى أتت جائحة كوفيد-19 لتسدّد إليه ضربة جديدة.

وقال الوزير مساء الإثنين "لقد خسرنا مليارات الدولارات لكنّ أولويتنا واضحة للغاية: صحّة المصريين والسياح"، من دون أن يحدّد حجم الخسائر الناجمة عن تفشّي الوباء في مصر.

© 2020 AFP