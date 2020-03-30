اجتماع حول معرض اكسبو 2020 في دبي

جوزيبي كاكاتشي اف ب

حارس امن قبالة احد مواقع البناء المخصصة لمعرض اكسبو دبي 2020 الثلاثاء في 22 تشرين الاول/اكتوبر 2019

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دبي (أ ف ب)

يعقد القائمون على معرض اكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي في وقت لاحق من هذا العام، محادثات الإثنين لبحث ظروف انعقاده، وسط عملية تأجيل طالت مؤتمرات وأحداثا حول العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم اكسبو 2020 في دبي لوكالة فرانس برس "نقوم بمراجعة الخطط والتحضيرات بانتظام بما يتماشى مع التوجيهات من الإمارات والجهات المعنية الدولية".

وذكر المتحدث أن اللجنة التوجيهية للحدث ستجتمع الإثنين.

وتتألف اللجنة من منظمي اكسبو مع الدول المشاركة بالإضافة إلى المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس وهو الذي يشرف على الحدث.

وبحسب المتحدث فإن "أي قرار حول اكسبو يجب أن يكون تعاونيا يتم اتخاذه مع المشاركين والمكتب الدولي للمعارض بالإضافة إلى جهات معنية اخرى".

وأكد "ما زلنا ملتزمين باستضافة معرض اكسبو عالمي تصورناه جميعا، ولعرض أفضل الأمثلة عن التعاون والابتكار من جميع أنحاء العالم".

وتعوّل دبي على المعرض الذي تستضيفه من تشرين الاول/اكتوبر المقبل وحتى نيسان/ابريل 2021 لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي، وقد أنفقت أكثر من 20 مليار دولار على بنيته التحتية.

ومن المتوقع أن يؤدي اكسبو 2020 إلى جذب نحو 25 مليون زائر إلى الحدث العالمي الضخم الذي يستمر ستة أشهر.

وألغت دبي العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية والثقافية في الاسابيع الماضية.

وذكرت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر رفضت الكشف عنها أن منظمي الحدث ينظرون في إمكانية تأجيل افتتاح المعرض لفترة تصل إلى عام كامل.

وأعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو تأجيلها إلى العام المقبل بسبب تفشي الفيروس.

وأكد مصدر مطلع على محادثات اكسبو أن اجتماع الإثنين سيستعرض "مجموعة من الخيارات"، بهدف تقديم توصية إلى المكتب الدولي للمعارض والذي سيجري بعدها تصويتا في جمعيته العامة.

وسجلت الإمارات حتى الآن 570 إصابة بفيروس كورونا المستجد وثلاث وفيات. وفرضت السلطات اجراءات إغلاق لوقف تفشي المرض. كما أطلقت حملة تعقيم وطنية في إطار جهود الوقاية من المرض تتضمن تقييد حركة المرور والسكان من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.

© 2020 AFP