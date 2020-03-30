الألعاب الأولمبية 2020: تحديد الموعد الجديد من 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021

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أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 الاثنين أن الموعد الجديد لهذا الحدث الرياضي، المقرر تنظيمه في العاصمة اليابانية طوكيو، سيكون من 23 يوليو/تموز إلى 8 أغسطس/آب 2021، كما أعلن رئيس اللجنة المنظمة يوشيرو موري. وقد تم تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب مخاوف من وباء كورونا كوفيد-19.

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أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 الاثنين أن الموعد الجديد لهذا الحدث الرياضي العالمي البارز سيكون من 23 يوليو/تموز إلى 8 أغسطس/آب 2021.

وكان من المقرر أن تقام الدورة بين 24 يوليو/تموز و9 أغسطس/آب 2020، لكن اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية أعلنتا الثلاثاء الماضي تأجيلها بعد ضغوط من الاتحادات والرياضيين لإرجائها في ظل توقف النشاط الرياضي عالميا بسبب فيروس كورونا كوفيد-19.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 يوشيرو موري للصحافيين الاثنين: "دورة الألعاب الأولمبية ستقام من 23 يوليو/تموز حتى الثامن من أغسطس/آب 2021. دورة الألعاب البارالمبية (المخصصة لذوي الحاجات الخاصة) ستقام بين 24 آب/أغسطس والخامس من سبتمبر/أيلول".

وأتى إعلان الموعد الجديد في اليوم الذي أكدت فيه اللجنة الأولمبية الدولية أن لجنتها التنفيذية ستقعد اجتماعا يتوقع أن يتم خلاله البحث بهذه المسألة. وأوضح مسؤول في اللجنة الدولية أن "اللجنة الأولمبية الدولية تتباحث دائما مع لجنتها التنفيذية. ثمة اجتماع مقرر اليوم" (الاثنين).

وأشارت تقارير إعلامية في الأيام الماضية إلى أن قرار التأجيل فتح المجال أمام دراسة احتمال إقامة الأولمبياد في الربيع بدلا من الصيف، وتحاشي الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية اللتين تعرف بهما العاصمة اليابانية خلال فصل الصيف، ودفعتا إلى نقل سباق الماراتون من طوكيو إلى مدينة سابورو التي تتمتع بطقس معتدل خلال فصل الصيف.

وأدى التأجيل إلى تقلبات في جميع الجوانب التنظيمية للألعاب بما في ذلك المواقع الرياضية، الأمن، حجز التذاكر والإقامة. وكان يوشيرو موري اعتبر في تصريحات سابقة بأن قرار تأجيل الالعاب لعام 2021، سيؤدي إلى تكاليف "باهظة جدا"، ولفت إلى تشكيل مجموعة عمل للبدء بهذه المهمة المعقدة و"غير المسبوقة"، مشيرا إلى أن العاملين في طوكيو 2020 "سيواجهون مشاكل لم يواجهوها في السابق".

ووفقا لصحيفة "نيكاي" اليابانية اليومية، فإن التأجيل قد يكلف 2,7 مليار دولار بما في ذلك رسوم تأجير المواقع، والتغييرات في حجوزات الفنادق والأجور الإضافية للموظفين وأفراد الأمن، إلى أمور أخرى.

فرانس24/ أ ف ب

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