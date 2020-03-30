الاردن يبدأ إخلاء نحو 5 آلاف شخص من فنادق خضعوا فيها لحجر صحي إلزامي بسبب كورونا

عامل يعقم أحد المواقع الأثرية في البتراء في الاردن في 17 آذار/مارس 2020.

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عمان (أ ف ب)

بدأت السلطات الاردنية الإثنين إخلاء نحو خمسة آلاف شخص من فنادق بعدما خضعوا لدى دخولهم المملكة لحجر صحي إلزامي مدة أسبوعين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، على ما افاد مصورو فرانس برس.

وشرعت السلطات منذ ساعات الصباح الباكر بإخلاء المحجور عليهم من فنادق في عمان ومنطقة البحر الميت، خضعوا فيها لحجر صحي إجباري لدى وصولهم الاردن قبل أسبوعين، وسط إجراءات مشددة.

ويتم نقل هؤلاء وعلى مراحل بواسطة سيارات تتبع التطبيقات الذكية وعلى نفقة الحكومة الى منازلهم على أن يخضعوا لحجر منزلي آخر وقائي يمتد لأسبوعين.

ووزع الجيش الورود على من كانوا في الحجر الصحي لدى مغادرتهم الفنادق، وفق ما أفاد مصورو فرانس برس.

وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات في تصريحات لتلفزيون "المملكة" الرسمي إن "الحجر المنزلي يتطلب التباعد وعدم التلامس مع الآخرين وغسل اليدين والتقيد بالتعليمات عبر توقيعهم تعهد شخصي".

وبحسب عبيدات أعطي "الأشخاص نشرات وإرشادات واضحة فيما يتعلق بتصرفاتهم وسلوكهم وما يطلب منهم أثناء الحجر المنزلي"، وستتم متابعتهم من قبل السلطات.

وأعلنت الحكومة في 17 آذار/مارس الحالي تفعيل "قانون الدفاع" لحالات الطوارئ ضمن إجراءات الحدّ من انتشار الفيروس.

وقررت تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لاسبوعين تم تمديدهما، بينما انتشر الجيش لمكافحة فيروس كورونا في بلد سجلت فيه إلى الآن ثلاث حالات وفاة و259 إصابة شفيت 18 منها.

وفرضت السلطات حظر التجول في 21 من الشهر الحالي وحتى إشعار آخر في اطار اجراءات اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ودعت الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنعت التجمع لأكثر من 10 أشخاص. كما منعت التنقل بين المحافظات.

وأوقفت عمان الرحلات الجوية من والى المملكة وعلقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء واغلقت صالات السينما والمطاعم.

© 2020 AFP