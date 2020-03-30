الدوري الاميركي للمحترفين: ماركوس سمارت يتعافى من فيروس كورونا

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لوس انجليس (أ ف ب)

اعلن ماركوس سمارت، لاعب بوسطن سلتيكس احد اندية الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة، عن تعافيه من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا بانه لم يعد يشعر بأي عوارض.

واصيب سمارت بفيروس "كوفيد-19" قبل 10 ايام وقال على حسابه على تويتر "شفيت قبل يومين من +كورونا+، لقد أكدت لي السلطات الصحية في ماساتشوستس هذا الامر".

واضاف "شكرا لكم جميعا على رسائلكم وصلواتكم، وأقوم بالمثل الى جميع المصابين بهذا الفيروس. لا تقوموا باي مخاطرة، لنبقى متحدين من خلال البقاء متباعدين".

وسمارت هو احد 14 لاعبا يدافعون عن الوان أندية في الدوري الاميركي للمحترفين، اصيبوا بفيروس كورونا ومن اشهرهم نجم بروكلين نتس كيفن دورانت، والفرنسي رودي غوبير ودونوفان ميتشل من يوتا جاز.

وكان غوبير وميتشل اعلنا عن شفائهما ايضا من هذا الفيروس الاسبوع الماضي غداة شفاء لاعب اخر ايضا هو كريستيان وود من ديترويت بيستونز.

بدأ سمارت مسيرته في الدوري الاميركي عام 2014 في صفوف سلتيكس وقد سجل هذا الموسم ما معدله 13,5 نقطة، 4,8 تمريرات حاسمة و3,8 متابعات في المباراة الواحدة.

وتوقف الدوري الاميركي في 11 اذار/مارس في اليوم ذاته الذي تبين فيه اصابة غوبير بفيروس كورونا.

وسجلت في الولايات المتحدة اكثر من 142 ألف اصابة بفيروس كورونا والى وفاة 2489 شخصا، وذلك بحسب احصائية لجامعة جونز هوبكينز نشرتها الاحد.

© 2020 AFP