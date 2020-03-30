المغرب: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ترتفع إلى 556 حالة

أعلن رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي مساء الإثنين تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل مجموع الإصابات إلى 556 حالة. فيما وصل عدد الوفيات إلى 33 حالة.

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أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء الإثنين تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل مجموع الإصابات إلى 556 حالة.

وقال رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي إن عدد الوفيات زاد في الأربع والعشرين ساعة الماضية سبع حالات لتصل الوفيات إلى 33 حالة في حين وصل عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 14 حالة.

كما قال إن معدل أعمار الوفيات يصل إلى 66 عاما وإن 82 في

المئة منهم يعانون من أمراض مزمنة، متوقعا أن ترتفع الإصابات في الأسابيع المقبلة، بعد تكثيف إجراء التحاليل المختبرية. واعتبر أن الحالة الوبائية في المغرب تبقى في حدود توقعات وزارة الصحة.

وأعلن المغرب منذ 20 مارس/آذار حالة الطوارئ الصحية ومن المتوقع أن تنتهي في 20 أبريل/نيسان.

كما قام بعدة تدابير احترازية للحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية، من بينها حظر الرحلات الجوية الخارجية والداخلية وإغلاق المدارس.

فرانس24/ رويترز

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