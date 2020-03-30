الولايات المتحدة تسمح للمستشفيات باستخدام الكلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا

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موظف يحمل حبوب دواء كلوروكين في معهد "ميديتيرانيه" للأمراض المعدية في مارسيليا في 26 شباط/فبراير 2020 جيرار جوليان

قالت وزارة الصحة الأمريكية في بيان أنه تم السماح باستخدام كلوروكين وهيدروكسي-كلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا كوفيد-19 والذين يخضعون للعلاج في المستشفيات. وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا بهذا الدواء قائلا إن "هناك فرصة حقيقية لأن يكون له أثر هائل".

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أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأحد الضوء الأخضر لاستخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لفيروس كورونا كوفيد-19 لكن في المستشفيات فقط، وهما عقاران مضادان للملاريا يعلق عليهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آمالا كبيرة.

وتضمن بيان لوزارة الصحة الأمريكية أن إدارة الغذاء والدواء سمحت بأن "يقوم الأطباء بتوزيع ووصف (هذه العلاجات) للمرضى المراهقين والراشدين المصابين بكوفيد-19 والذين يعالجون في المستشفيات، بشكل مناسب، عندما تكون التجارب السريرية غير متوفرة أو ممكنة".

وفي 24 آذار/مارس أشاد الرئيس الأمريكي بهذا العقار قائلا إن "هناك فرصة حقيقية لأن يكون له أثر هائل. سيكون بمثابة هبة من الله إذا نجح".

ويدافع الطبيب الفرنسي ديدييه راوولت المثير للجدل عن هذا الدواء وقد قدم دراسات عنه لم تقنع تماما المجتمع العلمي.

وحذرت السلطات الصحية الأمريكية السكان من معالجة أنفسهم منزليا. وتوفي أحد سكان ولاية أريزونا (جنوب غرب) بعد تناوله فوسفات الكلوروكين المخصص لتنظيف أحواض السمك.

ويعمل المعهد الوطني للصحة وإدارة البحث والتنمية في مجال الطب الحيوي في الولايات المتحدة على اختبارات سريرية للعلاجات. وسينطلق اختبار مبني على بروتوكول أعده البروفيسور راوولت، ويجمع بين الهيدروكسيكلوروكين وأزيثرومايسين (مضاد حيوي)، في نيويورك.

ويذكر أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 140 ألف إصابة و2489 وفاة بالفيروس، وفق جامعة جونز هوبكينز.

فرانس24/ أ ف ب

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