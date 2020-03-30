ترامب يعتبر أن حاكم نيويورك سيكون مرشحا رئاسيا أفضل من جو بايدن

بريان سميث ا ف ب

حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو أثناء حديثه مع الصحافة في مركز جاكوب جافيتس للمؤتمرات، نيويورك، الولايات المتحدة، 27 آذار/مارس 2020.

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واشنطن (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن حاكم نيويورك أندرو كومو الذي تزايدت شعبيته بفضل إدارته لانتشار كوفيد-19 في الولاية، سيمثل مرشحا أفضل في مواجهته من المرشح الديموقراطي الأوفر حظا جو بايدن.

ولا يشارك كوومو (62 عاما) في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، لكن إدارته للأزمة في نيويورك التي تمثل بؤرة الوباء في الولايات المتحدة بعد تسجيل حوالي 60 ألف اصابة، زادت نسبة الرضا الشعبي على أداءه من 41 إلى 71 بالمئة.

وقال ترامب لتلفزيون فوكس نيوز "سأكون صريحا، أظن أنه مرشح أفضل من جو النعسان، لا أمانع منافسة أندرو"، ويطلق ترامب لقب "النعسان" على جو بايدن (77 عاما) الذي شغل منصب نائب الرئيس زمن حكم باراك أوباما.

لكن أضاف الرئيس الأميركي أن جزءا كبيرا من نجاح كوومو في التعامل مع الوباء يعود إلى الدعم الذي تلقاه من الحكومة الفيدرالية.

واسترسل ترامب في هذا الصدد "لقد أرسلنا إليه الكثير من المعدات. حسنا، أحد أسباب نجاحه هو أننا ساعدناه ليكون ناجحا. إن ترشح الآن فلا بأس". وأضاف "أعرف أندرو منذ وقت طويل، لا أمانع في ذلك".

صار بايدن الشخصية الأوفر حظا في سباق اختيار مرشح رئاسي للحزب الديموقراطي عقب سلسلة انتصارات على خصمه بيرني ساندرز.

© 2020 AFP