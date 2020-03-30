توقيف 11 شخصاً في تركيا بعد إقامتهم حفلاً رغم خطر تفشي كورونا

ياسين أكغول ا ف ب/ارشيف

تعقيم متحف آيا صوفيا في اسطنبول في 13 آذار/مارس 2020

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اسطنبول (أ ف ب)

أوقفت تركيا الاثنين عدداً من الأشخاص اقاموا حفلا في فيلا رغم خطر تفشي فيروس كورونا المستجدّ، شارك فيه أشخاص يرتدون زيّ أطباء.

وأفادت وكالة أنباء "دوغان" التركية عن توقيف واستجواب 11 شخصاً يُشتبه بأنهم نظّموا أو شاركوا في هذا الحفل الذي حصل مساء السبت في اسطنبول.

وأضافت الوكالة أن أربعة من الموقوفين بينهم مالك الفيلا، أُحيلوا على النيابة العامة وأُطلق سراح الآخرين.

وأكدت محافظة اسطنبول في بيان أنه فُتح تحقيق بسبب "التصرف المخالف للتدابير المتخذة لمنع تفشي المرض المعدي".

وبحسب المعطيات التي جمعها المحققون، فإن حوالى 80 شخصاً شاركوا في الحفل.

وأُغلقت الملاهي الليلة والحانات في اسطنبول في إطار التدابير المتخذة للحدّ من تفشي وباء كوفيد-19.

والتقطت شابة كانت موجودة في الحفل مقاطع فيديو ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة استياء.

وأظهرت بعض المشاهد أشخاصاً يرتدون زيّ أطباء طوارئ يرقصون على موسيقى إلكترو.

وأعرب أحد منظمي الحفل عن "شعوره بالذنب" مضيفاً أنه شرب الكثير من الكحول، وفق مقتطفات من إفاداته نشرتها وكالة دوغان.

وقال "في البداية، كنا نريد أن نشوي اللحم. أرسلت رسائل إلى معارفي (...) وصل الأشخاص وبدأت المشروبات الروحية تتدفق. وضعنا موسيقى وراح الناس يرقصون حتى الرابعة فجراً".

وإذا كان العزل إلزامياً للأشخاص المسنّين أو المصابين بأمراض مزمنة، فإن السلطات التركية تحضّ على تجنّب التجمّعات والبقاء في المنازل قدر الإمكان.

وسجّلت تركيا نحو 11 ألف إصابة بكورونا المستجدّ و168 وفاة، وفق الحصيلة الأخيرة الرسمية الصادرة الاثنين.

© 2020 AFP