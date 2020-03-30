رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يخضع للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يلقي خطابا أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الرئيسية في القدس في 16 فبراير/شباط 2020.

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين إن الأخير قرر الخضوع للحجر الصحي الاحترازي بعد أن تأكدت إصابة أحد الموظفين في مكتبه بفيروس كورونا المستجد.

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تم وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين قيد الحجر الصحي الاحترازي بعد أن تأكدت إصابة أحد الموظفين في مكتبه بفيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب رئيس الوزراء (حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية): "قرر رئيس الوزراء الخضوع للحجر هو وموظفيه لحين إتمام" تحقيق جار، فيما أكدت مصادر أن التحقيق بدأ بعدما أظهر فحص إصابة أحد العاملين في مكتبه بالفيروس.

وأكد المكتب أن وزارة الصحة وطبيب رئيس الوزراء سيحددان موعد انتهاء الحجر الصحي بعد الحصول على نتائج الفحص المتصل بالفيروس. ويأتي ذلك بعد محادثات مكثفة بين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس لتشكيل حكومة "وحدة طارئة" لاحتواء جائحة كوفيد -19.

وسجلت إسرائيل إصابة أكثر من 4300 إصابة و15 وفاة.

فرانس24/ أ ف ب

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