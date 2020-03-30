فيروس كورونا: إيطاليا تمدد الإغلاق التام حتى 12 أبريل وعدد الوفيات يتخطى 11 ألفا

أعلنت إيطاليا الإثنين على لسان وزير صحتها روبرتو سبيرانسا أن سلطات البلاد قررت تمديد الإغلاق التام لغاية 12 أبريل/نيسان للحد من تفشي فيروس كورونا. وتوفي بالمرض زهاء 11 ألف شخص في إيطاليا منذ 21 فبراير/شباط، في حين أُصيب نحو 97689 شخصا خلال ما يزيد قليلا على خمسة أسابيع، أي أكثر من أي دولة أخرى في العالم باستثناء الولايات المتحدة.

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أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا الإثنين أن الإغلاق التام المفروض على 60 مليون إيطالي منذ نحو ثلاثة أسابيع جراء فيروس كورونا "سيمدد على الأقل حتى عيد الفصح" الذي تحتفل فيه البلاد في 12 نيسان/أبريل.

وأوضح الوزير أنه "خلال اجتماع اللجنة العلمية والتقنية هذا الصباح تبين أن كل تدابير الإغلاق يجب أن تمدد على الأقل حتى عيد الفصح. الحكومة ستمضي في هذا الاتجاه"، علما أن عطلة عيد الفصح في إيطاليا تنتهي الإثنين في 13 نيسان/أبريل.

وتوفي بالمرض زهاء 11 ألف شخص في إيطاليا منذ 21 فبراير/شباط، وهو أكبر عدد من الوفيات بسبب كورونا في العالم، في حين أُصيب نحو 97689 شخصا خلال ما يزيد قليلا على خمسة أسابيع، أي أكثر من أي دولة أخرى في العالم باستثناء الولايات المتحدة.

وأعلنت نقابة الأطباء وفاة 11 طبيبا آخرين الإثنين ليرتفع العدد الإجمالي للأطباء المتوفين إلى 61. وربطت النقابة وفاتهم بالوباء. وكان كثيرون من الأطباء المتوفين ممارسين عامين في لومبارديا، المنطقة الأكثر تضررا في شمال إيطاليا.

وقال حاكم منطقة لومبارديا أتيليو فونتانا إنه سيكون على الحكومة تمديد الحملة الشاملة شبه الكاملة على الحركة وأنشطة الشركات التي فُرضت على أنحاء البلاد "حتى منتصف أبريل نيسان على الأقل".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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