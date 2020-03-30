فيروس كورونا: حصيلة الوفيات حول العالم تتخطى 35 ألفا غالبيتها في أوروبا

كاهن يصلي لراحة نفس أحد المتوفين بفيروس كورونا في إيطاليا المنكوبة، روما 28 مارس/آذار 2020.

بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في العالم 35,905 حالات وفاة غالبيتها في أوروبا وعلى وجه الخصوص إيطاليا (11,591 وفيات) وإسبانيا (7,340 حالة)، وفق أرقام وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية.

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أوقع فيروس كورونا المستجد أكثر من 35 ألف وفاة حول العالم، نحو 75 بالمئة منها في أوروبا، وفق حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية. وتم تسجيل 35,905 حالات وفاة بالفيروس، 26,076 منها في أوروبا حتى الساعة 16,15 ت غ من يوم الإثنين.

وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات مع 11,591 حالة تليها إسبانيا مع 7,340 حالة ثم الصين 3,304 حالات. وسجلت فرنسا 418 وفاة في 24 ساعة في عدد قياسي.

كما تخطت حصيلة الإصابات بالفيروس حول العالم 740 ألفا في 183 بلدا ومنطقة، 408,203 منها في أوروبا، ونحو 150,000 في الولايات المتحدة وكندا.

وتشهد إسبانيا تباطؤا في تزايد عدد الوفيات والإصابات منذ بضعة أيام ما يوحي أن الوباء سيبلغ ذروته قريبا.

ويلازم أكثر من ثلاثة مليارات نسمة حول العالم منازلهم على أمل وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

فرانس24/ أ ف ب

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