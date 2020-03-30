فيروس كورونا قد يغير وجه الرياضة الافتراضية

لقطة من الارشيف تظهر الدراج الاسباني مارك ماركيز على منصة تتويج جائزة تايلاند الكبرى للدراجات النارية في 6 تشرين الاول/اكتوبر 2019. تم تأجيل سباق تايلاند المقرر في 22 الحالي بسبب فيروس كورونا.

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باريس (أ ف ب)

شهد العالم الرياضي الافتراضي تحولا كبيرا في الأسابيع الأخيرة، بعدما وجد الرياضيون المحترفون أنفسهم محاصرين في منازلهم نتيجة توقف غالبية الأنشطة الرياضية حول العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبانضمام نجوم الرياضة العالمية في كافة المجالات الى قرابة ثلاثة مليارات نسمة في الحجر الصحي، كافح مسؤولو رياضات مثل سباقات الأحصنة، الملاكمة، الدراجات الهوائية، كرة القدم ورياضة المحركات، من أجل المحافظة على القاعدة الجماهيرية لرياضاتهم في محاولة منهم من أجل تأمين إيرادات في ظل توقف النشاطات الفعلية.

ومع إغلاق تام للملاعب وتأجيل فعاليات مثل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو وكأس أوروبا لكرة القدم 2020، يحقق المنظمون عائدات من الإعلانات من خلال بث الرياضات الافتراضية على منصات مثل "يوتيوب" و"فايسبوك" و"تويتش"، أو حتى من خلال بثها على منصات التلفزيون التقليدية.

ولجأ المنظمون الى البث التدفقي المباشر من أجل الوصول الى القواعد الجماهيرية المحرومة من الفعاليات الحقيقية، مانحين إياهم حتى فرصة مواجهة نجومهم المفضلين عبر الألعاب الإلكترونية.

وكان سباق جائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية الذي يستقطب تقريبا قرابة 200 ألف مشجع خلال سباق عطلة نهاية الأسبوع على حلبة موجيلو الشهيرة، أبرز دليل على أن العالم الافتراضي قادر الى حد كبير على استقطاب الجمهور وذلك بعد أن تجاوز عدد متابعي سباق الأحد الافتراضي الذي روج له كـ"جائزة البقاء في المنزل"، العدد المتوقع للسباق الفعلي.

وحل حامل لقب فئة موتو جي بي الإسباني مارك ماركيز (هوندا) في المركز الخامس من على كنبته في المنزل، في وقت كان الفوز من نصيب شقيقه الأصغر وزميله الجديد أليكس الذي تساءل مازحا "هل ستحتسب النقاط لبطولة العالم" الفعلية التي لم تشهد أي سباق بعد إلغاء جائزة قطر الافتتاحية وإرجاء السباقات التي تلته على الروزنامة، مع تحديد جائزة فرنسا الكبرى كموعد جديد مبدئي لبدء البطولة في 17 أيار/مايو.

ويُتوقع أن يحذو الملايين من المعجبين حذو نجومهم من خلال تنزيل التطبيق الخاص، وبالطبع مقابل بدل مالي.

ويبقى هناك من يرفض أن يكون طرفا في هذا العالم الافتراضي، على غرار بطل العالم سبع مرات في فئة موتو جي بي الإيطالي المخضرم فالنتينو روسي الذي فضل "تشجيع أهل بريشيا وبرغامو، أولئك الذين يهتفون لي في العادة. يبدو أنها منطقة حرب"، في إشارة منه الى المنطقة الموبوءة بفيروس كورونا.

وتابع روسي في حديث لشبكة "سكاي" الإيطالية "رأيت صورا سيئة للغاية، يجب أن نصمد".

- محمد علي يعود من بين الأموات -

وأقنع القيمون على سباقات الفورمولا واحد بعضا من السائقين أيضا بالسير على خطى نظرائهم في بطولة العالم للدراجات النارية، وخوض جائزة البحرين الكبرى افتراضيا بعد أن أرجىء السباق الذي كان مقررا في 22 آذار/مارس على خلفية فيروس كورونا، كما حال سباقات أذربيجان، الصين، هولندا، إسبانيا وفيتنام، فيما ألغي السباق الافتتاحي في أستراليا وسباق موناكو.

وبحسب الروزنامة المبدئية، من المفترض أن ينطلق الموسم الجديد في 14 حزيران/يونيو عوضا عن 15 آذار/مارس من حلبة جيل فيلنوف الكندية.

ومن خلال العالم الافتراضي، عاد أسطورة الملاكمة الأميركي محمد علي الذي توفي في عام 2016، من بين الأموات وفاز على سوني ليستون مرة أخرى يوم الجمعة في مباراة افتراضية تابعها 35 ألف مشاهد على موقع "يوتيوب".

وسيلتقي علي الآن مع المعتزل مايك تايسون بعد أن تغلب الأخير السبت على الأسطورة جورج فورمان.

وفي بلد عاشق لسباقات الأحصنة، تُحبس أنفاس البريطانيين كل عام ترقبا للسباق الوطني الكبير "غراند ناشيونال"، لكن مع الإغلاق الذي تسببه به فيروس كورونا، ستعرض قناة "أي تي في" سباقا افتراضيا في الرابع من نيسان/أبريل.

يمكن للسباق الحقيقي أن يكون خطيرا مع احتمال اصابة الخيول والفرسان جراء السقوط، لكنه يدر الملايين على مكاتب المراهنة التي أبقت على أعمالها، لكن هذه المرة بمراهنات عبر الإنترنت للسباق الذي سيشارك فيها 40 متنافسا.

وكما الحال في الملاكمة، سيكون هناك أيضا سباق الأبطال الذي يضع الحصان الراحل ريد لام الذي فاز بالسباق الكبير ثلاث مرات في السبعينيات، ضد حامل اللقب الحالي تايغر رول.

ومن جهتها، نظمت البيسبول دورة ألعاب فيديو لأربعة لاعبين يوم الجمعة. وعلى رغم بعض المشاكل الفنية، ذهب الفوز في نهاية المطاف للاعب سينسيناتي ريدز أمير غاريت الذي لعب من منزله وهو يرتدي زي فريقه.

وبالنسبة لغاريت "الفوز هو فوز"، لكنه استطرد "عليك أن تدرك أنها لعبة فيديو".

© 2020 AFP