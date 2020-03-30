مصر: وفاة أول طبيب إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد في مستشفى العزل بالإسماعيلية

موظف طبي يفحص درجة حرارة طالب قبل دخوله إلى جامعة القاهرة، بعد تعليق الدراسة للطلاب الجامعيين فقط لمنع انتشار فيروس كورونا، القاهرة، مصر، 15 مارس/ آذار 2020

سجلت مصر الإثنين وفاة أول طبيب بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت نقابة الأطباء، موضحة أن الأمر يتعلق بالأستاذ أحمد اللوّاح (57 عاما) من بور سعيد إحدى محافظات قناة السويس. وتوفي الطبيب بمستشفى العزل بالإسماعيلية.

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أعلنت نقابة الأطباء في مصر الإثنين وفاة أول طبيب مصري من بورسعيد، إحدى محافظات قناة السويس، عن 57 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وهذا الطبيب اسمه أحمد اللوّاح، وكان أستاذا ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر.

وكتبت النقابة على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك: "أول شهيد للواجب من الأطباء في مصر، أحمد اللوّاح من بورسعيد.. في ذمة الله بمستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابته بفيروس كورونا".

كذلك، نعت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد الطبيب، وكتبت على صفحتها "حدث تدهور مفاجئ في الحالة الصحية للطبيب ووافته المنية في تمام الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة صباح اليوم الإثنين".

وأضافت أن اللوّاح "كان أحد المخالطين المباشرين بمصابي فيروس كورونا المستجد، وكان تحت العزل الذاتي بمنزله قبل نقله للمستشفى".

وحض الأطباء في مصر المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على البقاء في منازلهم للحد من تفشي الفيروس.

وفي آخر ما كتبه على حسابه الشخصي على فيس بوك يوم 22 آذار/مارس، حث اللوّاح المصريين على ملازمة المنزل.

ووفقا لوزارة الصحة المصرية، سجلت مصر 609 إصابات بكوفيد-19، بينها 40 وفاة و132 حالة أعلن تعافيها وفرضت مصر حظر تجول ليليا الأسبوع الماضي لمدة أسبوعين في محاولة لاحتواء الوباء الذي أسفر عن أكثر من 30 ألف وفاة في العالم. وتصل الغرامات على المخالفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري (250 دولارا) وحتى السجن. وتم إيقاف الرحلات الجوية حتى 15 نيسان/أبريل.

فرانس24/ أ ف ب

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