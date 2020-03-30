موسكو تبدأ اجراءات العزل في مواجهة كورونا وبقية أنحاء البلاد تستعد

وداع عائلي قبل اغلاق الحدود الروسية مع بيلاروسيا قرب بلدة كراسنايا غوركا على بعد 470 كلم غرب موسكو في 29 آذار/مارس 2020.

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موسكو (أ ف ب)

دخلت موسكو الاثنين اليوم الأول من تطبيق اجراءات العزل لمدة غير محددة فيما دعا رئيس الوزراء الروسي بقية البلاد الى الاستعداد للقيام بالمثل من أجل وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

في ساعات الصباح التي عادة ما تشهد ازدحاما، كانت عدة شوارع في وسط المدينة شبه مقفرة لكن كان هناك الكثير من السيارات على الطرقات أيضا بحسب مراسلة وكالة فرانس برس. غير أن حركة السير كانت أخف من المعتاد.

وسمح لسكان موسكو بالخروج من منازلهم للتوجه الى العمل أو للطوارىء الطبية والتزود من السوبرماركت الاقرب او التوجه الى الصيدليات، بحسب قرار أصدره رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين.

كما يحق لهم الخروج لرمي النفايات ولنزهة الكلب على مسافة مئة متر في محيط منازلهم. واتخذت ضواحي العاصمة اجراءات مماثلة.

ودعا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين المناطق الأخرى في روسيا الى الاستعداد لاتخاذ اجراءات مماثلة. وأحصت روسيا رسميا 1534 حالة إصابة وثماني وفيات.

وقال ميشوستين كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية "أطلب من حكام المناطق الروسية الاخذ بخبرة زملائهم (في موسكو وضواحيها) والاستعداد لاحتمال فرض اجراءات مماثلة في مناطقهم".

وفي موسكو يجري التأكد من مدى احترام اجراءات العزل بفضل "نظام مراقبة ذكي" بحسب السلطات أي شبكة كاميرات للتعرف على الوجه سبق ان استخدمت للتحقق من تطبيق اجراءات عزل مختلفة فرضت تدريجيا منذ مطلع آذار/مارس.

© 2020 AFP