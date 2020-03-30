موسكو تدخل في العزل ومناطق روسية أخرى تبدأ تطبيق اجراءات مماثلة

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موسكو (أ ف ب)

دخلت موسكو الاثنين اليوم الأول من العزل لمدة لم تحدد فيما أعلنت عدة مناطق روسية أنها ستطبق اجراءات مماثلة بعد دعوة من رئيس الوزراء الروسي في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

تجنب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إصدار الأمر بفرض العزل معلنا عن فترة اجازة من 28 آذار/مارس حتى 5 نيسان/ابريل وداعيا الروس الى "البقاء في المنازل".

وقرر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبانين في نهاية المطاف مساء الاحد ان يحد من التنقلات وخصوصا أن سكان موسكو استفادوا من الطقس الجيد في نهاية الاسبوع للخروج الى متنزهات المدينة بدون الاخذ بالاعتبار توصيات التباعد الاجتماعي.

في ساعات الصباح التي عادة ما تشهد ازدحاما، كانت عدة شوارع في وسط المدينة شبه مقفرة لكن كان هناك الكثير من السيارات على الطرقات أيضا بحسب مراسلة وكالة فرانس برس. غير أن حركة السير كانت أخف من المعتاد.

كما كان متنزه في وسط المدينة فارغا بشكل غير اعتيادي، وكانت أمراة تسير مع كلبها فيما كانت سيارات الشرطة في الشوارع المجاورة تنتقل ببطء كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وفي أحد أحياء جنوب موسكو، شوهد العديد من المارة في الشوارع.

وسمح لسكان موسكو البالغ عددهم 12 الى 16 مليون شخص بحسب التقديرات بالخروج من منازلهم للتوجه الى العمل أو للطوارىء الطبية والتزود من السوبرماركت الاقرب او التوجه الى الصيدليات، بحسب قرار أصدره رئيس بلدية العاصمة.

كما يحق لهم الخروج لرمي النفايات ولأخذ الكلب في نزهة على مسافة مئة متر في محيط منازلهم. واتخذت ضواحي العاصمة اجراءات مماثلة.

ويفترض أن تمنح أذونات خاصة قريبا للاشخاص الذين يعفون من اجراءات العزل.

ودعا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين المناطق الأخرى في روسيا الى الاستعداد لاتخاذ اجراءات مماثلة. وأحصت روسيا رسميا 1534 حالة إصابة وثماني وفيات. وثلثا الحالات في موسكو بحسب رئيس بلدية العاصمة الذي يشرف من جانب آخر على اجراءات روسيا للحد من انتشار الوباء.

- مراقبة -

وأكد رئيس الحكومة الروسية "مهمتنا الرئيسية هي التقليل من مخاطر انتشار الفيروس".

وأعلنت عدة مناطق في سياق ذلك عن اجراءات مماثلة لتلك التي فرضتها موسكو.

وأمرت منطقة مورمانسك (شمال غرب) بعزل تام للسكان اعتبارا من الساعة 9,00 ت غ الاثنين. من جهتها فرضت منطقة زابايكالسك (سيبيريا الشرقية) اجراءات مماثلة اعتبارا من مساء الاثنين.

وفي موسكو يجري التأكد من مدى احترام اجراءات العزل بفضل "نظام مراقبة ذكي" بحسب السلطات أي شبكة كاميرات للتعرف على الوجه سبق ان استخدمت للتحقق من تطبيق اجراءات عزل مختلفة فرضت تدريجيا منذ مطلع آذار/مارس.

وقال سوبيانين كما نقلت عنه وكالة انترفاكس "آمل أن يكون لدينا بحلول نهاية الأسبوع أنظمة معلوماتية تتيح لنا تأمين مراقبة شبه تامة لتنقلات المواطنين".

والاثنين أغلقت روسيا بالكامل حدودها لمنع انتشار كوفيد-19، ولا تزال متاجر المواد الغذائية والصيدليات مفتوحة فقط في البلاد منذ 28 آذار/مارس.

© 2020 AFP