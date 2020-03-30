نيمار يحترم قواعد الحجر المنزلي

- غيتي/ويفا/ا ف ب

لقطة لمهاجم باريس سان جرمان البرازيلي نيمار محتفلا بعد قيادته فريقهه الى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بفوزه على بوروسيا دورتموند الالماني 2-صفر مجلا احد اهدافه. 11 اذار/مارس 2020

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ساو باولو (أ ف ب)

أكد المستشار الاعلامي للنجم البرازيلي نيمار الذي عاد الى بلاده بعد توقف منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب فيروس كورونا المستجد، ان الاخير يحترم قواعد الحجر المنزلي وذلك بعد ان اثارت صورة له يحيط به عدد من الاشخاص انتقادات واسعة.

وقال مستشاره في بيان "لا يستقبل (نيمار) احدا" مشيرا الى انه يمارس الحجر الصحي في منزل "معزول تماما" مع اشخاص اخرين سافروا معه من فرنسا.

وانتشرت صورة لنيمار الى جانب اشخاص عدة الى جانبه على حسابه انستاغرام الخميس الماضي وهو يمارس رياضة الكرة الطائرة ما اثار انتقادات واسعة في البرازيل. ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" مقالا بعنوان "ناي (نسبة الى نيمار): عزل جدلي".

واضاف البيان الصادر عن مستشار اللاعب "الصورة التي استدعت صدور المقال تظهر نيمار الى جانب اشخاص في الحجر الصحي معه، يعيشون معه وجاؤوا معه من فرنسا الى البرازيل".

وبحسب البيان فان مهاجم المنتخب الفرنسي وضع منزله بتصرف الاشخاص الذين رافقوه من اجل ان يمضوا اسبوعين في الحجر مباشرة بعد السفر قبل ان ينتقل الى منزله للعيش مع عائلته.

واضاف "الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة كان نجله دافي لوكا الذي جاء ليقطن مع والده".

وختم البيان انه وحتى انهاء نيمار الحجر "سيستمر بالقيام بعمله اليومي لتحاشي الاصابات والاحتفاظ باللياقة البدنية مع مدربه ريكاردو روزا وهو ينتظر بفارغ الصبر انتهاء هذه اللحظة الحزينة التي تعيشها الانسانية والعودة الى نشاطه الاحترافي بعد ذلك".

© 2020 AFP