إسبانيا: السلطات تصدر مرسوما يمنع الجنازات لحصر تفشّي وباء كورونا

في مسعى منها لمكافحة تفشّي كوفيد-19، أصدرت السلطات الإسبانية الاثنين مرسوما يحظر جميع المراسم الجنائزية وحددت في ثلاثة أشخاص العدد الأقصى المسموح لهم بالمشاركة في مراسم التشييع أو الدفن. وتعد اليوم إسبانيا ثاني بلد في العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن هذا الوباء.

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أصدرت السلطات الإسبانية الاثنين مرسوما يمنع جميع المراسم الجنائزية ويحدد عدد المسموح لهم بالمشاركة في دفن أي متوفى في ثلاثة أشخاص على الأكثر. وذلك في مسعى منها لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19 في إسبانيا التي أصبحت ثاني بلد في العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن هذا الوباء.

وتضمن المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية أنه تقرر "إرجاء إقامة الاحتفالات الدينية والمراسم الجنائزية المدنية إلى ما بعد انتهاء حالة الإنذار" السارية في البلاد والتي تمّ بموجبها فرض إغلاق عام لغاية 11 أبريل/نيسان للحدّ من تفشّي الوباء.

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وحدّد المرسوم أيضا في ثلاثة أشخاص العدد الأقصى من الأشخاص المسموح لهم بالمشاركة في مراسم تشييع أو دفن أيّ من أقاربهم بشرط أن يحترم هؤلاء قواعد التباعد الاجتماعي التي تفرض عليهم عدم الاقتراب من بعضهم البعض "لمسافة تقلّ عن متر أو مترين".

ولقد أصبحت إسبانيا ثاني أكبر دولة في العالم، بعد إيطاليا، من حيث عدد الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 الذي أودى، لغاية الاثنين، بحياة 7340 شخصا من أصل أكثر من 85 ألف مصاب في هذا البلد.

فرانس24/ أ ف ب

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