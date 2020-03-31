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فيديو: أي صعوبات تواجهها إسبانيا في مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا؟

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السلطات الإسبانية تعلن اقتناءها أكثر من 640000 جهاز فحص لوباء كوفيد 19
السلطات الإسبانية تعلن اقتناءها أكثر من 640000 جهاز فحص لوباء كوفيد 19 © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : فرانس24 تابِع

تواجه إسبانيا منذ أسابيع صعوبات في التصدي لتفشي وباء فيروس كورونا، ولا سيما بعد تسجيل إصابة أكثر من 12 ألف عامل في مجال الصحة. بالإضافة إلى ذلك لم تكن إمكانيات قطاع الصحة في إسبانيا قادرة على مواجهة أزمة بهذا الحجم، فقد أصبح أفراد الطواقم الطبية تستخدم وسائل بدائية لحماية أنفسهم من الوباء، وما يزيد من سوء الوضع هو ارتفاع الطلب على المواد الطبية في السوق العالمية بعشرات الأضعاف.

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