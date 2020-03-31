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إصابة طبيب التقى بوتين مؤخرا بفيروس كورونا والكرملين يؤكد أن فحوص الرئيس الروسي "طبيعية"

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بوتين يزور المستشفى الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في موسكو
بوتين يزور المستشفى الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في موسكو اليكسي دروجينين سبوتينك/ا ف ب/ارشيف
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موسكو (أ ف ب)

أصيب رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا بالوباء، وهو كان قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، وفق ما أوردت وكالة إنترفاكس الروسية والتلفزيون الرسمي الروسي نقلا عن المستشفى.

وسارع المتحدث باسم الكرملين إلى التأكيد على ان الرئيس الروسي يجري فحوصا مخبرية دورية و"كلها طبيعية".

وأوردت وكالة إنترفاكس أن بوتين التقى قبل أسبوع دينيس بروتسنكو، رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

وروسيا البالغ عدد سكانها 144 مليون نسمة، سجلت حتى الآن 1836 إصابة بالفيروس و9 وفيات.

ودخلت العاصمة موسكو وسكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة الإثنين بعزل شامل في إجراء اتخذته أيضاً 12 منطقةً في البلاد لمنع تفشي الفيروس.

© 2020 AFP

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