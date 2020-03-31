فيروس كورونا يودي بحياة طفلة عمرها 12 عاما في بلجيكا

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خطورة وباء فيروس كورونا بالنسبة إلى صغار السن باتت مؤكدة. هنا في غرفة إنعاش بمستفى قرب مدينة تورينو شمال غرب إيطاليا. 29 مارس/آذار 2020.

توفيت فتاة في بلجيكا عن عمر ناهز 12 عاما إثر إصابتها بوباء فيروس كورونا، كما ذكر الثلاثاء المتحدث الحكومي في بلجيكا الطبيب إيمانويل أندريه. وقد عانت الفتاة من الحمى لثلاثة أيام قبل وفاتها، وجاءت نتيجة فحص الكشف عن إصابتها بفيروس كوفيد-19 مؤكدة العدوى بهذا الوباء.

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توفيت فتاة عمرها 12 عاما في بلجيكا بعد أن تأكدت إصابتها بوباء فيروس كورونا، وفق ما ذكر مسؤولون صحيون الثلاثاء. ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن حالتها، ومنها ما إذا كانت تعاني أصلا من أمراض ما.

وهذه أول وفاة لطفل في أزمة الفيروس في بلجيكا التي سجلت حتى الآن 705 وفيات، وفق آخر الأرقام الرسمية.

وقال المتحدث الحكومي، الطبيب إيمانويل أندريه، إن الوفاة في هذا العمر المبكر "أمر قلما يحدث" مضيفا أن وفاتها "سببت لنا صدمة".

وقد عانت هذه الفتاة من الحمى لثلاثة أيام قبل وفاتها، وجاءت نتيجة فحص كوفيد-19 عليها مؤكدة العدوى بالوباء، وفق متحدث آخر هو ستيفن فان غوخت.

والأسبوع الماضي، توفيت فتاة عمرها 16 عاما في فرنسا بفيروس كورونا، وبالتحديد في منطقة باريس الكبرى.

وتمثل حصيلة الفيروس في بلجيكا الثلاثاء ارتفاعا بقرابة 200 وفاة عن الرقم المعلن اليوم السابق والذي بلغت حصيلته 513 وفاة.

وتشمل الحصيلة 98 وفاة سجلت في الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 94 وفاة في أيام سابقة لم تدرج في الحصيلة الرسمية، وفق المتحدث الحكومي الطبيب إيمانويل أندريه.

وسجلت هذه الدولة الأوروبية الصغيرة والبالغ عدد سكانها 11,4 مليون نسمة، حتى الآن إصابة 12775 شخصا بكوفيد-19، تم إدخال 4920 منهم إلى مستشفيات بينهم 1021 في وحدات العناية المركزة.

وتواجه المستشفيات في بروكسل وفي مقاطعتين أخريين في شمال وغرب البلاد "وضعا أكثر تعقيدا" مع امتلاء الأسرة بالمرضى، بحسب إيمانويل أندريه.

فرانس24 / أ ف ب

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