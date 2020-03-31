ترامب يرفض أن يتحمل بلده تكاليف حماية هاري وميغان المقيمين في ولاية كاليفورنا

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الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في لندن، 27/11/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته عبر تويتر إنه لن يدفع تكاليف حماية الأمير هاري وزوجته ميغان المقيمان في كاليفورنيا. وعلى خلفية ذلك رد الزوجان أن لا نية عندهما لطلب مساعدة واشنطن لحمايتهما.

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن الولايات المتحدة لن تدفع تكاليف حماية الأمير هاري وزوجته ميغان اللذين انتقلا للعيش في كاليفورنيا.

فقد كتب عبر تويتر قبل ساعتين من عقد مؤتمره الصحافي حول وباء فيروس كورونا كوفيد-19 "أنا صديق للمملكة المتحدة ومعجب جدا بالملكة إليزابيث".

وعن قرار هاري وميغان التخلي عن الإقامة الدائمة في كندا والانتقال إلى كاليفورنيا أوضح "لن تدفع الولايات المتحدة مقابل حمايتهما. هما من عليهما أن يدفعا!".

من جانب آخر أوردت صحيفة "واشنطن بوست" أن متحدثة باسم الزوجين نشرت لاحقا بيانا قالت فيه إن هاري وميغان ليست عندهما أي نية لطلب مساعدة واشنطن من أجل حمايتهما.

وقد استقل الزوجان طائرة خاصة إلى لوس أنجليس الأسبوع الماضي في الوقت الذي كانت فيه كندا والولايات المتحدة تستعدان لإغلاق حدودهما لمحاربة انتشار كوفيد-19.

وأوضحت "تم وضع الترتيبات الأمنية اللازمة وقد مولت بوسائل خاصة".

ويشار إلى أن للممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل أصدقاء كثر في كاليفورنيا حيث تعيش والدتها دوريا أيضا.

فرانس24/ أ ف ب

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