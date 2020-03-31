حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إيران ترتفع إلى 2898 حالة

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أعضاء في الهلال الأحمر الإيراني يفحصون درجة حرارة راكبي سيارات في مخرج الطريق السريع في طهران، 26 آذار/مارس 2020.

بلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إيران 2898 حالة بعد أن تم تسجيل 141 وفاة إضافية، حسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور الثلاثاء. من جهته، قال الرئيس حسن روحاني إن الحدائق العامة في البلاد ستكون مغلقة الأربعاء يوم "سيزده بدر" أو "عيد الطبيعة" الذي يحتفل به الإيرانيون بنزهات في الحدائق وخارج المدن، وهو اليوم الثالث عشر من عيد النوروز.

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أعلنت السلطات الإيرانية الثلاثاء تسجيل 141 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 2898 حالة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إن 3111 إصابة إضافية سجلت خلال 24 ساعة ما يعني أن الحصيلة الإجمالية باتت 44606 إصابات.

وأشار إلى أن 3703 أشخاص ممن هم في المستشفيات حالتهم حرجة في حين شفي 14656 شخصا.

ومنعت الحكومة الإيرانية في 25 آذار/مارس التنقل بين المدن. وقد يتم تمديد العمل بهذا التدبير حتى 8 نيسان/أبريل.

وكرر الرئيس حسن روحاني الثلاثاء الدعوات إلى السكان للبقاء في بيوتهم، مشيرا إلى أن الحدائق العامة في البلاد ستكون مغلقة الأربعاء يوم "سيزده بدر" أو "عيد الطبيعة" الذي يحتفل به الإيرانيون بنزهات في الحدائق وخارج المدن، وهو اليوم الثالث عشر من عيد النوروز.

ودعا روحاني السكان إلى "ترك التقاليد لوقت آخر"، محذرا من معاقبة المخالفين بغرامات مالية.

من جانبها، أمرت لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد وقف نشر الصحف ورقيا حتى 8 نيسان/أبريل، داعية وسائل الإعلام إلى اعتماد البث عبر الإنترنت، وفق ما أفادت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية.

وأعلن متحدث باسم البرلمان الثلاثاء أن 23 نائبا على الأقل من أصل 290 في مجلس الشورى الإيراني مصابون بالفيروس.

فرانس24/ أ ف ب

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