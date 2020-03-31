شركة أمريكية جديدة تدخل سباق التوصل للقاح ضد فيروس كورونا

فردان من طاقم طبي بالملابس والأقنعة الواقية داخل وحدة علاج أمراض الرئة في مستشفى بمدينة فانس حيث يعالج مصابون بفيروس كورونا، فرنسا. 20/03/2020

بدأت شركة المنتجات الصيدلانية "جونسون أند جونسون" بإجراء تجارب سريرية على البشر بغرض إنتاج لقاح محتمل ضد فيروس كورونا كوفيد-19 الذي أودى بحياة الآلاف في العالم. ووفق الشركة فإن اللقاح سيكون جاهزا للاستعمال مطلع السنة الجديدة. وكانت شركة "موديرنا" الأمريكية قد دخلت من جهتها تجارب سريرية على لقاح، على غرار المجموعة الصينية "كانسينونبايو".

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت شركة المنتجات الصيدلانية "جونسون أند جونسون" أنها ستشرع بإجراء تجارب سريرية على البشر للقاح محتمل ضد فيروس كورونا كوفيد-19 بحلول سبتمبر/أيلول، وقد يصبح جاهزا للاستعمال مطلع السنة الجديدة.

وتضمن بيان للمجموعة الأمريكية أنها وقعت اتفاقا مع هيئة البحث المتقدم والتطوير في مجال الطب الحيوي التابعة للحكومة الأمريكية، لاستثمار مليار دولار لهذا الغرض.

وبدأت الشركة العمل في يناير/كانون الثاني على لقاح اختباري مستخدمة التقنية المعتمدة في تطوير لقاح محتمل ضد فيروس إيبولا.

وتقوم هذه التقنية على الخلط بين فيروس الإنفلونزا العادي غير القادر على التكاثر مع أجزاء من كوفيد-19 في محاولة لتحفيز استجابة مناعية لدى الإنسان.

وقال المدير العلمي في الشركة بول ستوفيلز "لقد اختبرنا عدة لقاحات محتملة على حيوانات لاختيار الأفضل من بينها. وقد استغرق الأمر 12 أسبوعا".

ولم تتوصل الشركات الصيدلانية حتى الآن إلى أي لقاح فعال ضد فيروسات تندرج في إطار سلالة فيروسات كورونا. إلا أن المسؤول اعتبر أن الفرصة متاحة هذه المرة لأن الفريق العامل عليه هو نفسه الذي كان يطور لقاحا محتملا لفيروس سارس في 2002-2003.

وقد توقف عمل هذا الفريق يومها بسبب السيطرة على الوباء بعدما تسبب في وفاة 800 شخص.

وأوضح ستوفيلز "السؤال المطروح هو: هل نحمي من الإصابة أو من شكل خطر من المرض؟ فبالنسبة للكثير من الأمراض مثل الانفلونزا يكون اللقاح السنوي للحماية من الشكل الخطر منها وليس من الإصابة دائما".

وقالت ضركة جونسون أند جونسون إنها تعزز قدرتها على الإنتاج في الولايات المتحدة ودول أخرى لتوفير أكثر من مليار جرعة من اللقاح عبر العالم. وتعمل الشركة أيضا على علاجات مضادة لفيروس كورونا.

وباشرت شركة "موديرنا" الأمريكية من جهتها تجارب سريرية على لقاح، على غرار المجموعة الصينية "كانسينونبايو".

ولا يتوافر حتى الآن أي لقاح أو علاج ضد وباء كوفيد-19.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك