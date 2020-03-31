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فيروس كورونا: الدول العربية وجها لوجه مع الوباء مع تزايد أعداد الوفيات والإصابات

عناصر من الجيش المصري أمام قبة جامعة الأزهر. © صورة من شاشة فرانس24

برغم محدودية الإمكانيات الطبية، تحاول الدول العربية التصدي لوباء كورونا كوفيد-19 المتفشي في العالم أجمع. فقد باتت شوارع مصر، بلد الـ100 مليون نسمة، خالية تطبيقا لتعليمات حظر التجول التي فرضتها الحكومة لكبح انتشار الوباء. وعاشت الجزائر، التي تشهد مبادرات شبابية لصناعة ملابس طبية، وفاة أول طبيب جراء الفيروس. وفي لبنان، دعا الصليب الأحمر المواطنين إلى عدم التخلي عن الحيوانات الأليفة مخافة انتشار الفيروس. وفي المغرب، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات، تم تمديد حالة الطوارىء الصحية حتى الـ20 من أبريل/نيسان.