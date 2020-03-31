‏فيروس كورونا: تونس تفرج عن 1400 سجين وتمدد الحظر الصحي العام حتى 19 أبريل

© أ ف ب

أعلنت الرئاسة التونسية الثلاثاء أن الرئيس قيس سعيّد قرر الإفراج عن أكثر من 1400 سجين من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا. وأعلنت أيضا تمديد الحظر الصحي العام لمدة أسبوعين حتى 19 أبريل/نيسان.

إعلان اقرأ المزيد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد عفوا عن أكثر من 1400 سجين في خطوة تهدف لتخفيف الاكتظاظ في السجون تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الرئاسة الثلاثاء. وأفادت الرئاسة في وقت لاحق الثلاثاء أن سعيّد قرر تمديد الحظر الصحي العام لمدة أسبوعين حتى 19 أبريل/نيسان.

وحتى الآن، أعلنت تونس 362 حالة إصابة وتسع حالات وفاة بالفيروس.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان الثلاثاء "قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد تمتيع 1420 محكوما عليهم بالعفو الخاص، مما يفضي إلى إطلاق سراحهم جميعا".

وأضافت أن "ذلك للتخفيف من ضغط السجون والمساهمة في الحفاظ على صحة كل التونسيين". وقال البيان إن سعيّد "أعطى تعليماته بتشديد السهر على تعقيم السجون ودعم مجهودات الوحدات الصحية الخاصة، وذلك لمزيد من التوقي من فيروس كورونا".

من جانبها، أوقفت الشرطة 1119 شخصا متهمين بانتهاك حظر التجول الليلي الساري منذ السابع عشر من آذار/مارس، و242 آخرين لانتهاكهم قرار الإغلاق التام الذي صدر في 22 آذار/مارس، وفق ما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك