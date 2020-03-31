فيروس كورونا: فرنسا تعلن تسجيل 499 حالة وفاة جديدة لتصل الحصيلة إلى 3523

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طبيب في مستشفى بريس، غرب فرنسا، في 24 مارس/آذار 2020.

أعلنت فرنسا الثلاثاء تسجيل 499 حالة وفاة جديدة على أراضيها جراء وباء فيروس كورونا المستجد، لتبلغ بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية 3523 حالة.

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أعلن المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، الثلاثاء تسجيل 499 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصل حصيلة الوفيات 3523 شخصا.

وبات العدد الإجمالي للأشخاص الذين دخلوا المستشفيات نحو 22,800، أي بارتفاع بحوالى 1749 مصاب منذ الإثنين وبينهم عدة حالات تتطلب دخول العناية الفائقة.

ويتوقع خبراء أن يبلغ الوباء هذا الأسبوع ذروته في منطقة باريس (إيل دو فرانس) الأكثر تأثرا بالفيروس.

فرانس24/ أ ف ب

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