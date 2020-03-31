فيروس كورونا: مطار أورلي في باريس يستقبل الرحلات الأخيرة قبل تعليق نشاطه

نظرا للأزمة الخانقة التي يعاني منها قطاع النقل الجوي جراء تفشي فيروس كورونا، يستعد مطار أورلي ثاني مطارات العاصمة الفرنسية والواقع في جنوب باريس لتعليق نشاطه ابتداء من الأربعاء. واستقبل أورلي رحلاته الأخيرة الثلاثاء.

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يستقبل مطار أورلي في جنوب العاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء رحلاته التجارية الأخيرة قبل أن يعلق نشاطه متأثرا بالأزمة العالمية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

وسجلت في المطار حركة خجولة لعشر طائرات ونحو ألف راكب، الثلاثاء، مقابل 600 طائرة وتسعين ألف راكب في الأيام العادية.

وفي الساعة 23,59 بالتوقيت المحلي، سيعلق المطار نشاطه على أن تنقل أربع شركات متبقية فيه رحلاتها إلى مطار شارل ديغول في شمال باريس.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة التي تشغل مطارات باريس، أوغستان دو رومانيه، الإثنين لإذاعة آر تي إل: "سيناهز عدد الركاب يوميا في شارل ديغول عشرة آلاف، في حين كان مئتي ألف في الأيام العادية".

وقبل عام، دشن أورلي الذي افتتح العام 1918 ثمانين ألف متر مربع من المنشآت الجديدة ليواكب الحركة المتنامية للملاحة الجوية. لكن المطار، الذي استقبل العام الفائت 32 مليون راكب، سينحصر نشاطه بسبب الأزمة بالرحلات الرسمية وتلك الصحية ورحلات الطوارئ، على أن يستمر العمل في برج المراقبة التابع له.

وقال الاتحاد الوطني للملاحة الجوية التجارية الثلاثاء إن وضع شركات الطيران الفرنسية "كارثي بكل بساطة"، منبها إلى أن "إجراءات (الحماية) التي اتخذتها الحكومة ضرورية لكنها لن تكون كافية" لصمود القطاع.

وقد تراجعت حركة الطيران في أوروبا بنحو ثمانين في المئة، بحسب أرقام أعلنتها المنظمة الدولية للنقل الجوي (آياتا) الأسبوع الفائت، بسبب فرض قيود على التنقل لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم.

وبالنسبة إلى غالبية الشركات، ينحصر النشاط راهنا بتسيير رحلات لإعادة مواطنين من الخارج فضلا عن رحلات ذات طابع صحي.

ولا يزال مطار شارل ديغول ومطارات رئيسية إقليمية تستقبل رحلات تجارية، لكن أربعين شركة طيران علقت أو ستعلق نشاطها بحلول نهاية الأسبوع.

فرانس24/ أ ف ب

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