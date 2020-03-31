فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تحذر دول آسيا من "التراخي" لأن الوباء قد "يعود"

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أكدت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن فيروس كورونا يمكن أن يعاود الانتشار في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأن الوباء "أبعد ما يكون عن الانتهاء" في المنطقة. وحذرت المنظمة الدول التي تشهد انخفاضا في عدد الإصابات من التراخي وإلا فإن الفيروس قد يعود.

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حذر مسؤول في منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من أن وباء فيروس كورونا العالمي "أبعد ما يكون عن الانتهاء" في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وأن الإجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس لا تمنح سوى بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.

وقال تاكيشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية إنه حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا.

وتابع، في إفادة إعلامية عبر الإنترنت، بأنه ينبغي للجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.

وحذر كاساي الدول التي تشهد انخفاضا في عدد الحالات من التراخي وإلا فإنها ستشهد عودة الفيروس.

فرانس24/ رويترز

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