فيروس كورونا: 849 حالة وفاة جديدة بإسبانيا في حصيلة قياسية خلال يوم واحد

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عنصر من الشرطة العسكرية في دورية أمام أحد المستشفيات في إسبانيا، 26/03/2020

سجلت إسبانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 849 حالة وفاة بسبب وباء كورونا كوفيد-19، في حصيلة غير مسبوقة، هي الأعلى خلال يوم واحد منذ ظهور الوباء. وبذلك يرتفع عدد الوفايات في إسبانيا إلى 8189 الثلاثاء.

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سجلت 849 حالة وفاة خلال 24 ساعة جراء فيروس كورونا المستجدّ في إسبانيا، في رقم قياسي جديد في البلاد منذ بداية انتشار الوباء، بعد تراجع ضئيل الاثنين، وفق ما أعلنت السلطات.

وأودى الفيروس بحياة 8189 شخصاً في إسبانيا، ثاني دولة أكثر تضرراً بالمرض من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا. وتسارع ارتفاع عدد الإصابات اليومي من جديد ليبلغ أيضاً أعلى مستوياته أيضا (9222 إصابة في 24 ساعة والعدد الإجمالي 94417 إصابة)، بعد أن سجّل تباطؤاً منذ منتصف الأسبوع الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

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