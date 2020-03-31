كرة القدم: أجاكس أمستردام يفسخ عقد لاعبه الهولندي المغربي نوري بعد استفاقته من غيبوبة طويلة

فرحة اللاعب المغربي الدولي حكيم زياش وزملائه في نادي أجاكس بعد فوزهم على توتنهام في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في 30 أبريل/نيسان 2019.

فسخ نادي أجاكس أمستردام عقد لاعبه الهولندي المغربي عبد الحق نوري الذي استفاق من غيبوبة طويلة بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة في صيف 2017، بحسب ما ذكرت صحيفة "دي تيليغراف" المحلية الإثنين.

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ذكرت صحيفة "دي تيليغراف" الهولندية الإثنين أن نادي أجاكس أمستردام فسخ عقد لاعبه الهولندي المغربي عبد الحق نوري الذي تعرض لأزمة صحية خطيرة في صيف 2017 دخل على إثرها في غيبوبة طويلة وتسببت بضرر دائم في دماغه.

وكتبت الصحيفة أن أجاكس "ألغى عقد نوري لأن تجديد عقد لاعب الوسط كان سيتم تلقائيا بالشروط عينها في 1 تموز/يوليو 2020".

وجاء الخبر بعد إعلان عائلة اللاعب استعادته بعضا من وعيه. وتعرض نوري، البالغ من العمر حاليا 22 عاما، لأزمة قلبية في 8 تموز/يوليو 2017 أثناء مشاركته مع ناديه في مباراة ودية ضد فيردر بريمن الألماني في النمسا، دخل على إثرها في حالة من الغيبوبة، بينما أعلن ناديه أنه يعاني من ضرر "خطر ودائم" في الدماغ.

وأشارت عائلته في برنامج تلفزيوني الخميس الماضي أنه حقق تحسنا على المستوى الصحي، وبات قادرا على إبداء تجاوب محدود مع عائلته، من دون أن يصل ذلك إلى حد التكلم أو القدرة على التحرك.

وقال شقيقه عبد الرحيم في البرنامج التلفزيوني "دي فيريلد درايت دور" إن عبد الحق نوري "مستيقظ. ينام، يتناول الطعام، يتجشأ، لكنه لا يغادر السرير (...) في اللحظات الإيجابية ثمة شكل من أشكال التواصل، يحرّك حاجبيه، لكنه غير قادر على القيام بذلك مطولا".

وأضاف: "آبي يدرك أين هو. من الجيد بالنسبة إليه أن يكون في محيط يعرفه، مع عائلته. نتحدث إليه ونشاهد كرة القدم معه، ويعجبه ذلك. أحيانا يصبح الأمر مؤثرا جدا، لكن في غالبية الأحيان ثمة ابتسامة".

من جانبه، أشار والد اللاعب محمد في اتصال مع الإعلامي المصري أحمد شوبير الإثنين على قناة "أون تايم سبورتس" إلى تجاوب أفضل لعبد الحق بعد مغادرته المستشفى "استفاق (عبد الحق) من الغيبوبة منذ زمن، لكن حالته الصحية تحسنت في المنزل أكثر من المستشفى وهذا هو قصد ابني. نتمنى أن نسمع صوته وهو يتجاوب معنا بحركات العين فقط. يتجاوب أفضل إلى جانب والده ووالدته وأشقائه".

وأضاف الوالد إن "الأطباء كانوا يزورونه لمساعدته في التريّض، لكن مع الوباء الآن (فيروس كورونا المستجد) لم نسمح لأحد بزيارته لأن مناعته ليست قوية".

وأشارت تقارير صحافية إلى أن أجاكس وعائلة نوري يواصلان مناقشاتهم للتوصل إلى ترتيب مالي، بعد عامين من اعتراف أجاكس بمسؤوليته عن سوء رعاية اللاعب بعد تعرضه للحادث.

وذكرت تقارير أن النادي عرض نحو 5,5 مليون دولار لعائلته إضافة إلى مصاريف العلاج لكنها طالبت بتعويض أكبر.

مدير عام النادي، الحارس الدولي السابق أدوين فان در سار، قال في 2018: "نتحمل مسؤوليتنا عن عواقب هذا الأمر". وأظهرت التحقيقات أنه كان على أجاكس استخدام جهاز مزيل الرجفان لعلاج اضطرابات دقات القلب الخطيرة.

واستمر أجاكس في دفع رواتب اللاعب طيلة فترة غيابه عن صفوفه، علما بأنه نُقل في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى منزل مجهز لرعايته بعد مكوثه فترة طويلة في المستشفى.

ونشأ نوري في صفوف أجاكس وتدرج في الفئات العمرية قبل أن ينتقل إلى صفوف الفريق الأول صيف 2016. خاض 15 مباراة في صفوفه بداية موسم 2016-2017، واعتبر من المواهب الشابة في نادٍ عرف عنه بتنشئة لاعبين بارزين انتقلوا في مراحل لاحقة إلى أندية أوروبية كبيرة.

فرانس24/ أ ف ب

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