كرة القدم: وفاة رئيس نادي مرسيليا السابق باب ضيوف بعد إصابته بفيروس كورونا

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أعلنت مصادر عائلية الثلاثاء أن رئيس نادي أولمبيك مرسيليا بين 2005 و2009 بابا ضيوف توفي في العاصمة السنغالية دكار بفيروس كورونا عن 68 عاما.

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توفي رئيس نادي أولمبيك مرسيليا السابق باب ضيوف (68 عاما) بعد اصابته بفيروس كورونا كما أكدت مصادر عائلية الثلاثاء.

وكان مقررا أن يتم نقل ضيوف من عاصمة السنغال دكار إلى مدينة نيس الفرنسية على متن طائرة خاصة مجهزة من الناحية الصحية، لكن طائرته لم تقلع بسبب تردي وضعه الصحي قبل أن يتوفى على الأراضي السنغالية.

وترأس ضيوف، وهو صحافي سابق، نادي مرسيليا الفرنسي في الفترة من 2005 إلى 2009 وساهم بشكل كبير في بناء الفريق الذي توج بطلا للدوري الفرنسي عام 2010 بعد صيام دام 17 عاما.

ودخل ضيوف أحد مستشفيات دكار في الأيام الأخيرة بعد إصابته بفيروس كورونا واحتاج إلى جهاز تنفسي خلال فترة علاجه.

فرانس24/أ ف ب

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