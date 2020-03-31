ميتسوتاكيس يدعو الوزراء والنواب اليونانيين الى تقديم نصف رواتبهم لمكافحة كورونا

لويزا غولياماكي ا ف ب/AFP

ساحة سينتاغما في اثينا خالية من المارة في 31 آذار/مارس 2020.

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اثينا (أ ف ب)

دعا رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس أعضاء حكومته والنواب من غالبيته في البرلمان الى تقديم نصف رواتبهم لمكافحة فيروس كورونا المستجد وهو ما وعدت رئيسة الجمهورية كاتيرينا ساكيلاروبولو فورا بالقيام به.

وقررت ساكيلاروبولو التي تولت رئاسة اليونان في 13 آذار/مارس منح نصف راتبها للشهرين القادمين "بسبب الظروف المالية الصعبة التي تجد البلاد نفسها فيها بسبب وباء فيروس كورونا المستجد" بحسب بيان نشر الاثنين.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في نفس اليوم، "نحن جميعاً متساوون في مواجهة التهديد الصحي، لكن لمكافحته يجب على الجميع المشاركة وفقًا لقواهم الخاصة".

ودعا "العالم السياسي في البلاد الى وضع نفسه في طليعة التضامن" من خلال حض أعضاء حكومته والغالبية البرلمانية لليمين من حزب "الديموقراطية الجديدة" على تقديم نصف رواتبهم في الشهرين المقبلين لصندوق خاص أنشئ لمكافحة الوباء.

وعبر عن "ثقته في أن الأحزاب الأخرى" على الخارطة السياسية اليونانية ستقوم بالمثل.

بالفعل، اعتبر حزب المعارضة اليساري سيريزا أن هذه المساهمة يجب أن تكون "إلزامية وليس اختيارية لأن الموظفين الذين يخسرون نصف أجرهم ليس لديهم خيار".

واعتبر سيريزا ، حزب رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس ، في بيان أن هذه المساهمة يجب أن تشمل أيضاً النواب الأوروبيين والمناصب الحكومية والقضائية في القطاع العام.

واليونان التي قررت فور تسجيل أول حالة وفاة في البلاد اتخاذ اجراءات قاسية في مواجهة الوباء، تسجل حتى الآن 43 حالة وفاة و1212 إصابة بكوفيد-19 من أصل 11 مليون نسمة.

واتخذت وزارة المالية سلسلة من الإجراءات لدعم النظام الصحي والشركات وموظفي القطاع الخاص والمهنيين المستقلين الذين تضرروا من جراء العزل، بكلفة إجمالية بلغت 6,8 مليار يورو (3,5% من اجمالي الناتج الداخلي).

وتوقع وزير المالية خريستوس ستايكوراس "ضررا كبيرا على المدى القصير" في الاقتصاد اليوناني الذي لا يزال يتعافى من أزمة ديون غير مسبوقة استمرت من 2010 حتى 2018.

بحسب التوقعات الحكومية فان اليونان تواجه مخاطر العودة الانكماش في العام 2020.

© 2020 AFP