141 وفاة جديدة في إيران بكوفيد-19 ترفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2898

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عنصر في الهلال الأحمر الإيراني يفحض درجة حرارة المارة في طهران في 26 آذار/مارس 2020

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طهران (أ ف ب)

أعلنت السلطات الإيرانية الثلاثاء تسجيل 141 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 2898 حالةً في إيران التي تعدّ من بين الدول الأكثر تضرراً بالعالم جراء الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إن 3111 إصابة إضافية سجلت خلال 24 ساعة ما يعني أن الحصيلة الإجمالية للإصابات باتت 44606 إصابات.

وأشار إلى أن 3703 أشخاص ممن هم في المستشفيات حالتهم حرجة في حين شفي 14656 شخصاً.

وبعدما تجنّبت في الأسابيع الأولى فرض تدابير عزل أو حجر، منعت الحكومة الإيرانية في 25 آذار/مارس التنقل بين المدن. وقد يتمّ تمديد العمل بهذا التدبير الذي دخل حيز التنفيذ في 27 آذار/مارس ويستمر تطبيقه حتى 8 نيسان/ابريل.

ودون فرض الحجر بشكل رسمي، دعت السلطات السكان إلى البقاء في بيوتهم "قدر الإمكان".

وكرر الرئيس حسن روحاني الثلاثاء الدعوات إلى السكان للبقاء في بيوتهم، مشيراً إلى أن الحدائق العامة في البلاد ستكون مغلقة الأربعاء يوم "سيزده بدر" أو "عيد الطبيعة" الذي يحتفل به الإيرانيون بنزهات في الحدائق وخارج المدن، وهو اليوم الثالث عشر من عيد النوروز.

ودعا روحاني السكان إلى "ترك التقاليد لوقت آخر"، محذراً من معاقبة المخالفين بغرامات مالية.

وأمرت لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد وقف نشر الصحف ورقياً حتى 8 نيسان/ابريل، داعيةً وسائل الإعلام إلى اعتماد البث عبر الانترنت، وفق ما أفادت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية.

وقالت اللجنة إن "نشر الصحف ووسائل الإعلام الأخرى يستدعي عمل صحافيين ومطابع وموزعين، ما يرفع من خطر نشر المرض".

وأصيب بفيروس كورونا المستجد العديد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة وتوفي بعضهم.

وأعلن متحدث باسم البرلمان الثلاثاء أن 23 نائباً على الأقل من أصل 290 في مجلس الشورى الإيراني مصابون بالفيروس.

© 2020 AFP