إرجاء قمة المناخ العالمية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب كورونا

كارلوس فابال ا ف ب/ارشيف

أجزاء من غابة الأمازون قرب بورتو فيلو في البرازيل في 24 آب/أغسطس 2019

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لندن (أ ف ب)

أعلنت الحكومة البريطانية مساء الأربعاء أنّ قمّة الأمم المتّحدة للعمل المناخي "كوب-26" التي كان مقرّراً عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة غلاسكو الاسكتلندية أرجئت إلى موعد سيعلن عنه لاحقاً وذلك بسبب وباء كوفيد-19.

وقالت الحكومة في بيان إنّه "نظراً للتأثير العالمي والمستمرّ لكوفيد-19، فإنّ عقد قمة كوب-26 طموحة وجامعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لم يعد أمراً ممكناً".

وأضاف البيان أنّ القمّة ستعقد في مكانها في العام 2021 في موعد سيعلن عنه لاحقاً.

© 2020 AFP