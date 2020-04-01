الاتحاد الأوروبي "سيدرس بتمعّن" الاقتراحات الأميركية لحل الأزمة في فنزويلا

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وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 20 كانون الثاني/يناير

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بروكسل (أ ف ب)

أعلنت وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي الأربعاء أن التكتل "سيدرس بتمعّن" الدعوة الأميركية لتشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا وسيدعم القرارات التي تتيح التوصل إلى حل سلمي وديموقراطي للازمة التي تشهدها البلاد.

وقالت متحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي حوسيب بوريل "سندرس هذه الاقتراحات بتمعّن وسنجري تقييما لها في الأيام المقبلة".

ويأتي الإعلان غداة اقتراح وزارة الخارجية الأميركية "إطار انتقال ديموقراطي" جديدا، دعت فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وخصمه خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيسا انتقاليا، إلى التخلي فورا ولفترة انتقالية عن أي سلطات تنفيذية وحصرها بـ"مجلس دولة" يتم تشكيله من "نواب في الجمعية الوطنية يمثلون الطرفين".

وذكّرت المتحدثة باسم بوريل بأن "الاتحاد الأوروبي سيدعم كل التدابير التي تؤدي إلى عملية سياسية حقيقية تفضي إلى حل سلمي وديموقراطي للأزمة، على قاعدة انتخابات نزيهة وشفافة".

وأضافت المتحدثة "نود ان نذكر بالتداعيات التي يمكن أن تكون مدمّرة لتفشي وباء كوفيد-19 في فنزويلا".

وحذّرت المتحدثة من أن تفشي الوباء سيفاقم "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الشديدة الخطورة. من الضرورة بمكان تخفيف تداعيات الجائحة" على الشعب، معتبرة أن ذلك "يتطلب تضامنا ووحدة وطنيين، ونضوجا سياسيا وسخاء".

© 2020 AFP