الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يدعو مواطنيه إلى "الانضباط" لاحتواء فيروس كورونا

أشخاص يرتدون كمامات في الجزائر العاصمة للوقاية من فيروس كورونا، 16 مارس/آذار 2020.

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء مواطنيه إلى التحلي بـ"الانضباط" للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا، فيما لا تزال البلاد تسجل مزيدا من الإصابات والوفيات بجائحة كوفيد-19. كما طمأن تبون من أن بلاده تمتلك مخزونا من المواد الغذائية يكفي لمدة 5 أشهر على الأقل، وقال إنه لا يوجد ما يدعو للفزع.

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حث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء المواطنين على التحلي "بالانضباط" للمساعدة في التغلب على انتشار فيروس كورونا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة والوفيات جراء الفيروس.

وقال تبون في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن الحكومة لا تزال قادرة على التعامل مع الموقف رغم التراجع في عائدات الطاقة التي تعد المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.

وكانت الجزائر العضو بمنظمة أوبك قررت في وقت سابق هذا الشهر خفض الإنفاق العام بنسبة 30 بالمئة، وتقليص الاستثمار في مجال الطاقة إلى النصف لهذا العام ليصل إلى 7 مليارات دولار، وتأجيل بعض المشروعات الاجتماعية والاقتصادية بعد أن تسبب فيروس كورونا في تراجع حاد في أسعار النفط العالمية.

وصرح الرئيس الجزائري لبعض وسائل الإعلام المحلية "ما ينقصنا أكثر هو التحلي بالانضباط في تطبيق النصائح التي يقدمها الأطباء والالتزام بالحجر الصحي".

وتجاهل بعض الجزائريين الخطوات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس بما في ذلك حظر ليلي للتجول في عشر محافظات وعزل تام في منطقة البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية.

ومن المقرر أن تنفق الحكومة 100 مليون دولار لاستيراد معدات منها 100 مليون قناع طبي من الصين إضافة إلى إنتاج 90 ألف قناع يوميا على المستوى المحلي.

وقال تبون إن الجزائر "تمتلك كل الإمكانيات والوسائل لمواجهة هذا الوباء". مضيفا أنه فيما يتعلق بالمواد الغذائية فإن المخزون يكفي خمسة أشهر على الأقل ولا يوجد ما يدعو للفزع.

ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا، سارع الجزائريون لشراء المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك السميد والطحين (الدقيق) بكميات كبيرة مما تسبب في حدوث نقص في بعض المحافظات.

وكانت أحدث مناقصة للجزائر أوردتها التقارير في 25 مارس/آذار، واشترى الديوان المهني فيها حوالي 680 ألف طن من قمح الطحين بأسعار بين 242.50 و243 دولارا للطن شاملة تكاليف الشحن.هذا، وقال الرئيس الجزائري إن الجزائر ستمدد الأسبوع القادم إغلاق المدارس والجامعات والمساجد.

وأعلنت الجزائر عن تسجيل 584 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منها 35 وفاة، بحسب وزارة الصحة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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